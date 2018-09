A Porsche felhagy a dízelautók gyártásával

A Porsche bejelentette, hogy nem gyártanak több dízelautót, ehelyett inkább a benzines, az elektromos és a hibrid modellekre fognak koncentrálni – írja a BBC.

A döntés oka a 2015-ben kirobbant nagy dízelbotrány, amely során a német vállalat anyacége, a Volkswagen beismerte, hogy manipulálták a dízelautók motorjának szoftverét, hogy a teszteken a valósnál jóval kedvezőbb károsanyag-kibocsátási számokat érjenek el. A VW-re egy német bíróság idén egymilliárd eurós büntetést szabott ki, amiért 2007 és 2015 között több mint 10 millió csaló szoftverrel felszerelt autót adtak el. Az ezt követő vizsgálatok aztán több másik cégnél is hasonló trükközést derítettek ki.

Akták Dízelbotrány A Volkswagen dízelautói jobb eredményeket produkáltak a CO²-teszteken, mint a valóságban. Más gyártók is manipulálták a motorok szoftverét.

Bár maga a Porsche sosem gyártott dízelmotort, őket is megcsapta a botrány szele, mivel a szintén érintett Audi dízelmotorjait használták. Az első dízelautójukat tíz évvel ezelőtt adtják el. Oliver Blume, a Porsche vezére azt mondta, nem démonizálják a dízelt, az továbbra is fontos technológia marad, csak éppen sportautógyártóként nekik mindig is másodlagos volt, így inkább teljesen le is állnak vele.

A benzines autók mellett a cég egy saját elektromos autó fejlesztésén is dolgozik, ez a tervek szerint 2019 végére készülhet el.