Theresa May megalázó helyzetben

Mindig van lejjebb - egyre megalázóbb körülmények között várja Theresa May brit kormányfő a jövő heti EU-csúcsot - írja elemzésében Kovács Krisztián, a Concorde Értékpapír brokerage és befektetési igazgatója.

Theresa May múlt szerdán, a konzervatív párt éves kongresszusának záró napján rukkolt ki korábbi, eleve halálra ítélt mestertervének korrekciójával, ami nem volt más, mint az erőviszonyoknak és az EU tárgyalási pozíciónak megfelelő feltétel nélküli fegyverletétel.

Csakhogy ezt nem támogatja a pártja

Ehhez azonban nincs meg a kellő támogatottsága a konzervatív parlamenti képviselők körében, a megvalósítás egyetlen, hártyavékony esélyét az ellenzéki képviselők átszavazása jelentette volna. Michel Barnier főtárgyaló ezt felismerte, és szabályosan végig interjúztatta a brit alsóház képviselő-csoportjainak vezetőit, vagyis maga May kiesett a tárgyalási folyamatból.

May korábbi kompromisszumos javaslatait nem fogadják el a keményvonalas brexitpártiak, így egyre erősebben körvonalazódik a megállapodás nélküli kilépés.

Nincs alku

Michel Barnier tegnap az Európai Parlament plenáris ülésén elhangzott beszámolójában megismételte, hogy a vitatott vámunió lehetősége az EU részéről továbbra is nyitva áll, sőt, akár a kilépés után is „várják vissza” Nagy-Britanniát ebbe a konstrukcióba, de világossá tette azt is, hogy ez jelenleg nem egyeztethető össze az általa személyesen felmért brit belpolitikai realitásokkal.

Barnier gyakorlatilag nyilvánvalóvá tette, hogy a vámunió nélkül elkerülhetetlen a vámellenőrzés Észak-Írország és a Brit-sziget között. Ha a britek vámunió nélkül akarnak megállapodni, akkor ezt el kell fogadniuk, pont.

Persze udvarias és diplomatikus volt, hangsúlyozta, hogy ez a kellemetlenség elsősorban a kikötőkre korlátozódna, a személyek forgalma amúgy is ettől függetlenül, szabadon zajlik az Írországgal kötött vonatkozó egyezmény értelmében, rámutatott, hogy bizonyos áruk esetében járványügyi megfontolások miatt most is elkülönült ellenőrzési rezsim működik az Ír szigeten, csak a volumenekben lenne – igaz, jelentős – változás.

Egy hét maradt arra, amire két év nem volt elég

A lényeg azonban az, hogy az EU megint deklarálta, nem tárgyal, hanem feltételei vannak, vagyis hiába nem kívánta senki, de mégis egyre biztosabb a no-deal szcenárió. A jövő heti, kifejezetten a brexittel foglalkozó EU-csúcsra kéne megoldás, hiszen a novemberi hasonló csúcs elvileg csak a véglegesítésre szolgálna – azaz egy hetük van arra, hogy döntsenek egy olyan kérdésben, amit két és fél év alatt még csak meg sem értettek igazán.

