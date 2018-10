Egyre több pénz áramlik a magánegészségügybe

Egyre több pénz áramlik a magánegészségügyi szolgáltatókhoz - derül ki az Opten céginformációs szolgáltató adataiból.

Bár a magánúton egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó cégek száma (ahogy más szektorokban is tapasztalható) csökken, a bevételük alapvetően folyamatosan nő. Jelenleg 474 milliárd forint áramlik évente ebbe a szektorba, ami még mindig jócskán elmarad az állami egészségügyi szektor méretétől, de az egyre több itt elköltött pénz jól mutatja a trendet. A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy az állami szolgáltatóknál is landol állami pénz, mert ezek a szolgáltatók is végeznek tb-finanszírozott ellátást.

Fotó: Opten

A magánegészségügyi szektor uniós támogatásokból is tud pénzt szerezni, a 2016-2017-es időszakban több mint 20 milliárd forint támogatást nyertek magánvállalkozások.

Ezzel párhuzamosan pedig az itt dolgozó orvosok, ápolók és egyéb személyzet létszáma is évről évre bővül 2014 óta. Jelenleg több mint 45 ezren dolgoznak a szektorban. Jól látható tehát, hogy a külföldi munkalehetőségek mellett a magánszolgáltatók is elszívó hatást gyakorolnak az állami intézményekben dolgozó szakemberekre - írja az Opten elemzésében.

A piaci szereplők stabilitását mutatja a cégfluktuációs index (CFI) vizsgálata. A mért értékek szinte alig változtak a vizsgált időszakban és jóval az országos átlag alatt maradtak, ami azt jelenti, hogy a szereplők többsége stabil több éve a piacon működő vállalkozás. Gondjuk lehet viszont a fizetési fegyelemmel, mert tavaly megugrott esetükben a végrehajtások száma.