Orbán török barátai a napelembizniszben

Tízéves barátság fűzi Orbán Viktort Adnan Polat török üzletemberhez, aki kiterjedt magyarországi üzleti tevékenységet folytat, és immáron fia is egyre több magyar cégben tűnik fel, legutóbb a napelembizniszben, amelyről a miniszterelnök tavaszi beiktatása utáni beszédében is elmondta, milyen fontos az országnak. Adnan Polat a beszéd után kezdett felvásárolni magyar naperőmű-projektcégeket. Mindezekről és a török üzletember és a miniszterelnök és családjának kapcsolatáról az Átlátszó írt részletes cikket, összefoglalva benne mindazt, amit eddig a magyar sajtó a témában kiderített.

A lap felidézi, hogy Orbán Viktor és Polat 2005-ben egy Isztambulban megrendezett Bajnokok Ligája-döntőn találkoztak először, és barátkoztak össze. A közös focirajongás maradt: múlt héten a londoni Chelsea-Mol Vidi meccsen is egymás mellett ültek. (Erre a meccsre repült magángéppel Orbán Viktor.)

Az Átlátszó pontról pontra összefoglalja, hogyan lett Polatból a magyar-törökök kapcsolatok kulcsfigurája, hogyan vásárolt egyre több magyarországi cégben tulajdonrészt, hogyan kezdett ingatlanfejlesztésbe, majd napelem-bizniszbe. Új fejlemény, hogy most már Polat fia, Kerim is egyre több magyar cégbe bekerült, először a Spitz-villát birtokló AMX HS Kft. menedzsercsapatában szorítottak helyet neki, majd idén június és szeptember között további öt naperőműves vállalkozásban tűnt fel vezetőként vagy tulajdonosként. Kerim többször mutatkozott már nyilvánosan Orbán Ráhellel is.