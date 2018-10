Magyarország kivi- és fügehatalom akar lenni

A kivi- és a fügetermesztés támogatási lehetőségét kezdeményezte Magyarország az Európai Bizottságnál (EB). Ezt az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára szombaton Becsehelyen.

Mi is írtunk már arról, hogy Zalában kezd bejönni az ott már megtermő déli gyümölcs. Az úttörő a tatabányai Miklós Ákos Márton, akinek 5 hektáros ültetvénye van, és, mint az a HVG tavalyi riportjából is kiderül, pekándió, kakigyümölcs, agávé és más, nálunk egzotikusnak számító növények mellett elsősorban kivit és fügét termeszt, Olyan mennyiségben, hogy az értékesítés, feldolgozás mellett a helyi családoknak, idősöknek is mázsákat osztanak a gyümölcsből.

Zala fagymentes déli dombjai a legalkalmasabbak erre, de persze a klímaváltozás is abba az irányba hat, hogy Magyarországon egyre több lehetőség lesz a termelés növelésére. Ezt ismerhette fel az agrártárca, melynek államtitkára, Feldman Zsolt, most az MTI kíséretében látogatott el a zalai szüretre.

Mint Feldman megerősítette, a tárca lehetőséget lát a kivi és a füge magyarországi termesztésében, ezért kezdeményezte az EB-nél a termeléshez kötött, hektáralapú támogatás kiterjesztését. Ezen felül elindult ezen gyümölcsfajták ültetési szakmai feltételeinek kidolgozása, hogy telepítési támogatásra is lehetőség nyíljon.

A tervek szerint már a 2019-re vonatkozó támogatáskérelmek beadásakor jelezhetik igényüket a gazdálkodók a kivi- és a fügetermesztésre – tette hozzá az AM államtitkára.