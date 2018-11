Majdnem 60 százalékkal árazták le, csak eredetileg sose került ennyibe

Több webshop, köztük az Edigital és az Emag sem volt elérhető olvasóink beszámolói alapján péntek hajnalban, valószínűleg az black friday miatt megnövekvő forgalom miatt. Az Emag esetében egy olvasónk arra panaszkodott, hogy a cég applikációja gyenge internetkapcsolatra hivatkozva nem tölt be, miközben nincs semmi probléma az internetkapcsolatával.

Több olvasónk is jelezte, hogy az Emagon több olyan terméket is találtak, aminek irreálisan magasra emelték az árát, hogy aztán az akció napján nagyobb leértékelésnek álcázva tudják árulni. Ez egyébként a legegyszerűbb trükk, ami a webshopok alkalmazhatnak, és a a Gazdasági Versenyhivatal is eléggé harap a dologra. A potenciális visszaélésekről ebben a cikkben írtunk egyébként részletesebben.

Egy olvasónk egy Kingston HyperX 64GB-os pendrive-ot szeretett volna vásárolni akciós áron. "Az eMag-on meg is találtam ahol 57 százalékos kedvezménnyel elérhető. A baj csak az, hogy sosem került ennyibe" - írta. Az Emag.hu-n a cikk írásakor valóban csak 16990 forintban került a pendrive, jelentősen leárazva az eredeti 39990 forintos árhoz képest.

Csakhogy ahogy az Árukereső.hu-n is látszik, ez elmúlt egy hétben a piaci átlagár 500 forinttal az Emag árazása felett alakult.

Fotó: Olvasónk.

Szintén gyakori, hogy bár van egy termék, és tényleg olcsóbb, de az akciót az eladó csak egy készletre érvényesíti, közben a készleten felül is lehet rendelni, viszont az eredeti áron. A GVH tájékoztatása szerint ez is jogsértő. Egy olvasónk szintén az Emag.hu-ról küldött egy példát erre a szabálytalanságra.

Ha hasonlókat lát, írja meg a tema+blackfriday@index.inda.hu-ra!