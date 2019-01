Hatalmas szenzáció volt, amikor nyilvánosságra került, hogy Elon Musk, amerikai milliárdos feltaláló és befektető a kanadai énekesnővel, Grimesszal jár együtt. Elon Musk tavaly egy Twitter-bejegyzéssel okozott a Tesla befektetőinek kisebb szívrohamot, amikor kiírta, hogy megvenné az összes Tesla-részvényt, ha az árfolyam eléri a 420 dollárt. (A 420 a füvesek kultikus száma.)

Fotó: Theo Wargo / Getty Images Hungary Elon Musk és Grimes

Bár utólag azt mondta, hogy csak ártatlan tréfa volt, az ilyen, piacot befolyásoló nyilatkozatokat nagyon komolyan veszik a tőzsde világában. A befektetők Musk fejét követelték, és többen meg is gyanúsították, hogy az önjelölt Vasember kábítószer hatása alatt írta a bejegyzést. Most tanúként hallgatnák ki Musk barátnőjét Grimest, és Azealia Banks amerikai rappernőt is, akik feltehetően Musk környezetében lehettek a tweet idején. Azealia Banks korábban, amikor arról kérdezték, hogy szív-e füvet Elon Musk, azt mondta, hogy Musk inkább az LSD-t részesíti előnyben, bár azóta Musk ráment egy dzsointra is egy beszélgetős műsorban.

Most Dean Kristy, Musk ügyvédje szólalt meg, aki szerint Grimes és Azealia Banks bevonása az ügybe csak egy szenzációhajhász trükk a befektetők részéről, akik amúgy azt is szeretnék, ha minden az üggyel kapcsolatos cikket, tweetet, Facebook és Instagram-bejegyzést bizonyítékként használnának föl. "Teljesen nyilvánvaló, hogy az egész csak arra megy ki, hogy az ügy nagyobb nyilvánosságot kapjon, és nem a bizonyítékok megőrzése a cél" – mondta el Musk ügyvédje.

A botrányt kiváltó bejegyzés:

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 2018. augusztus 7.

Most Muskék azt szeretnék elérni, hogy a bíróság utasítsa el a bereketetők azon kérését, hogy Grimest is hallgassák ki tanúként. Az ügyvédje elmondta, hogy szerintük az egész feltevés, hogy az énekesnőnek érdemi információi lennének az ügyből, csak merő spekuláció. "Minden ügyben minden résztvevőnek vannak barátai, barátnője, családja, de ez még nem jelenti azt, hogy ki kéne őket hallgatni." A befektetők nem kívánták kommentálni az ügyet.