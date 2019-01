A török parlament megszavazta, hogy szükség esetén Recep Tayyip Erdogan rendkívüli hatalommal járhasson el a török gazdaságban, számolt be a Bloomberg. Amennyiben veszélyben érzi Törökország pénzügyi stabilitását, Erdogan megtehet minden szükségesnek vélt intézkedést, hogy megállítson bármilyen veszélyes tendenciát, amely az egész gazdaságot magával ránthatná.

Megalapították az országban a Pénzügyi Stabilitás és Fejlődés Tanácsot is, aminek az lesz a feladata, hogy segítse a pénzügyi stabilitás fenntartását. Törökországban azután merültek fel ezek a védelmi intézkedések, hogy hat hónappal ezelőtt a török líra zuhanása megrázta az egész gazdaságot. A líra válsága és ennek a következményei legalább akkora kárt okoztak, mint a két és fél évvel ezelőtti puccskísérlet, ami miatt az országban közel két éven át válságállapot volt.

A törvény szerint az elnöknek joga van intézkedéseket hozni, az újonnan megalakult tanács jogkörét is meghaladóan, és a tanács saját döntéseibe is beleszólása van. A tanácsot egyébként a török pénzügyminisztérium fogja felügyelni. Erdogan, aki régóta arról az unortodox nézetéről ismert, hogy a kamatlábak emelése csak gyorsabb áremelkedést eredményez, most még szélesebb jogköre tesz szert pont a közelgő önkormányzati választásokat megelőzően. Közben Törökország egy évtizede először szembesül gazdasági visszaeséssel, és még alig lábalt ki a líraválságából.