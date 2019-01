2020-ban bezárhat az egyik budapesti bevásárlóközpont a nemzeti korcsolyapálya miatt

Be kell zárnia a Récsei Centernek, hogy a helyén megépülhessen a Nemzeti Korcsolyázó Központ, számolt be róla a 444.hu. A Zuglóban, a Thököly és a Dózsa György út kereszteződésénél található bevásárlóközpont népszerű a helyiek körében, akik petíciót is indítottak, hogy megmentsék a Récseit.

A 444.hu cikkét követően megszólalt a Récsei Center is az ügyben: