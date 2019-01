Itt az új magyar tőzsdei csoda: egy hónap alatt árnégyszerezés

Másfél hónapja még 6000 forintos áron forogtak a Plotinusról éppen Akko Investre átkeresztelt tőzsdei cég részvényei, ma már 20-, 30-, 40 ezer forinton is születnek kötések. A cégben nincs semmi, csak 70 millió forint és a szép jövő reménye.

A Budapesti Értéktőzsdén nem ritka az a csoda, hogy egy cégben nincsen semmi, de a kisbefektetők megőrülnek érte. Láttunk már ilyen varázslatot többet is, most éppen a Plotinus-szal zajlik valami ilyesmi.

Akko Invest

Vagyis az Akko Investtel, mert a cég január 23-án rendkívüli közgyűlésen átkeresztelte magát. A Plotinus sokáig Zsiday Viktor nevéről volt ismert, az ismert befektetési szakember folyamatosan termelte a nyereséget és a részvény árfolyama szépen növekedett, de tavaly Zsiday úgy döntött, befejezi.

Próbálta volna eladni a céget, majd inkább elhatározta, hogy kifizeti a részvényeseket és bezárja a boltot. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ennek valamiért keresztbe feküdt, vizsgálatot indított a procedúra kapcsán, Zsiday pedig kiszállt.

Jönnek az újak

Korányi G. Tamás magánbefektető, tőzsdei szakújságíró fantáziát látott a cégben, és 20 százalék feletti részvénymennyiséget vásárolt, az addigra kiürített társaságból. Mint az Indexnek elmondta, nem szerette volna, ha ez a cég is elhagyja a tőzsdét. Később a befektető eladott, lement 10 százalék alá, majd megint vett (vélhetően némi árfolyam-nyereséget ezalatt realizált) és jelenleg 10 százalék körül lehet.

Fotó: Kovács Tamás Korányi G. Tamás

Ahogy Korányi G. Tamás sem először vállalt komolyabb tulajdonosi szerepet kisebb tőzsdei társaságban, úgy még egy specialista, ifjabb Ádámosi György is fantáziát látott a cégben. Ádámosi szintén felhalmozott egy nagyobb csomagot, 20 százalék felettit, de 25 százalék alattit, hogy ne kelljen vételi ajánlatot tenni a többi részvényesnek, jelenleg ő a legnagyobb részvényes. Ádámosi korábban az Appeninn, majd az Altera nevű tőzsdei cégekben volt tulajdonos, előbbit Mészáros Lőrincéknek, utóbbit a Wallis-csoportnak adta el. Ádámosi György most az érdekeltségébe tartozó svájci székhelyű AGY69 AG befektetési cégen keresztül szállt be.

És mi lesz innentől az üres céggel? Maguk a tervek elég általánosak, jó befektetések, értéknövelés, a standardból feljutni a prémium kategóriába. A két részvényesi csoport nem működik együtt, sőt a névválasztás kapcsán komoly vitába is keveredtek. Korányi G. Tamás ugyanis a névválasztás kapcsán kiemelte, hogy ahogy Plótinosz ismert alexandriai bölcs volt, ő örömmel vette volna fel Sztrabón, a kor másik ismert alexandriai bölcse, a matematikával és földrajzzal foglalkozó tudós nevét. A mai Izrael területén fekvő Akko ellenben kellemetlenebb történelmi emlékhely, ez volt a Közel-Kelet legtovább fennmaradt keresztény települése, de miután 1291-ben a mamlúkok lerombolták, négyszáz évig nem lakta senki. Ráadásul 1799-ben Napóleon serege is hiába ostromolta, márpedig Korányi G. Tamás nem szeretné, hogy a befektetők ebből arra asszociálnának, hogy az árfolyam biztosan sikertelenül ostromolja majd az újabb árfolyamcsúcsokat.

A cég ügyeit az MNB továbbra is vizsgálja, mert a vizsgálati időt újabb hat hónappal, júliusig meghosszabbította.

Borítókép: Jászai Csaba / MTI.