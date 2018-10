Amikor Andy Vajna Mészáros Lőrinctől tanulja az üzletet

Andy Vajna tanul üzletet Mészáros Lőrinctől? Valójában előbbi sokkal tapasztaltabb üzletember, de a sorrend most tényleg ez volt. Miután Mészáros Lőrinc mindenféle érdekeltsége mesés felértékelődésen ment keresztül a tőzsdén, Andy Vajna is fantáziát láthatott egy üres BÉT-es társaságban, beszállt ugyanis az Est Media Nyrt-be.

Modernkori alkimisták

Vannak-e a XXI. században alkimisták, csodás aranycsinálók? Átmenetileg biztosan, Jászai Gellért receptjét most Balázs Csaba is lemásolta. Mindkét üzletember megvalósított egy csodát, kilátástalan, eladósodott, üres cégekből hirtelen milliárdos értéket varázsolt. Egyedül viszont aligha sikerült volna a csoda a két tőkepiaci varázslónak, segített Mészáros Lőrinc, illetve Andy Vajna is.

Mészáros Lőrinc és Jászai Gellért, vélhetően leginkább utóbbi mestertervét követve, komoly értéknövelést ért el a Budapesti Értéktőzsdén. Sokszor írtunk a Konzum, az Opus Global, az Appeninn, a CIG, vagy a 4iG történetéről.

Ha nagyon leegyszerűsítjük például a Konzum sztoriját, a Jászai-Mészáros kettős kinézett magának egy szebb napokat látott kiürült pécsi céget, a Konzum Nyrt-t. Majd szép lassan, ahogy a kormányzati hátszelet maximálisan bíró Mészáros már a cég körül sertepertélt, a társaság részvényei mesés áremelkedést produkáltak, ami után már nehéz kibogozni, hogy mi követett mit, de végig kéz a kézben járt a spekuláció, az apportok, az áremelkedés és a valós tartalommal való feltöltés.

Az Est Media

Az Est Media ennek az útnak még csak az elején tart. Valójában a cég története már hosszú hónapok óta valami hasonlót ígért. Hiszen itt is volt egy szebb napokat látott cég (emlékezhetünk az Est-lapokra, a Rádio Caféra, vagy az értékes Sziget-részesedésre), ami a 2008-as válságtól lejtőre került, és végül teljesen kiürült, egyetlen értéke maradt a cégnek, a tőzsdei léte.

Ezt a tőzsdei létet azonban sokra tartották a befektetők, és lehetett sejteni, hogy amennyiben a NER valamely aranyembere egyszer majd fantáziát lát a cégben, akkor az is érthető lesz, hogy miért szárnyalt folyamatosan ez az üres váz, mi indokolta azt, hogy az Est Media mindenfajta tartalom nélkül is 10 milliárd forintot ért.

Megjött a bejelentés

A cég vasárnapi bejelentése alapján Vajna András György (ha így kevésbé ismerős, Andy Vajna) öt százalékot meghaladó mértékű befolyást szerzett a cégben. Megvan a mentor, indulhat a szárnyalás.

A sztori előzménye, hogy az Est Media már teljesen le volt gatyásodva, sokaknak tartozott. A céget évek óta valahogyan felszín felett tartó Balázs Csaba azonban nem adta fel, végül a céget kimentette egy huszáros akcióval a csődközeli helyzetéből. Alkut, csődegyezséget ajánlott a hitelezőknek, új részvények kibocsátásával kifizeti őket, ha egy nagyon alacsony százalékban megfogalmazott adósság-rendezésbe belemennek. Végül az akció sikerült, és egyelőre úgy tűnik, mindenki jól járt.

Az addig inkább a háttérben maradó Balázs Csaba, a Park Teniszklub Zrt. nevű, mindenféle egyéb társaságot is birtokló családi érdekeltségén keresztül 24,95 százalékos, vagyis 25 százalékot még éppen el nem elérő tulajdonosként jelent meg. Két cégen keresztül volt részvényes, az egyiket Dynamopestnek (ebben volt nagyjából 5 százalék), a másikat GlobTermnek hívják (ebben volt nagyjából 20 százalék).

A Park Teniszklub a neve alapján a Feneketlen-tónál levő teniszpályák tulajdonosa, de valójában már nem az. A cég az informatikában és a munkaerő-kölcsönzésben utazó Homonnay Géza nagyvállalkozó tulajdona volt, de tőle a Balázs-családhoz került, immár a teniszérdekeltségek nélkül.

Jön Vajna

Andy Vajna és Balázs Csaba elkezdtek tárgyalni és a friss bejelentés szerint Andy Vajna befektetőcége, az AV Investments Befektetési Kft. most a Dynamopest Kft-t vette meg Balázs Csaba családjától, és lett 5 százalék feletti tulajdonos. Vételárat nem lehet tudni, fontos hangsúlyozni, hogy nem a tőzsdei részvények cseréltek gazdát, hanem egy cég, amelyiknek voltak részvényei.

Érdekes viszont, hogy mint arról a VG a napokban már írt, a Dynamopest vezetését már a deal előtt átvette Balázs Csaba feleségétől az ismert rádiós, Bakai Mátyás. A korábban rádiókból, nagy előszilveszteri bulik szervezéséről, illetve a Dokk szórakozóhely üzemeltetéséről ismert dj a Vajna-közelinek mondott Retro országos rádió körül bukkant fel.

Az ügylet után a Park Teniszklub (vagyis Balázs Csabáék) befolyása az Est Mediában 19,74 százalékra csökkent.

Mi várható ezután?

Az Est Media október 11-én közgyűlést tartott, ahol a részvényesek eltörölték azt az alapszabálybeli pontot, hogy egy részvényes legfeljebb 20 százaléknyi papírral szavazhat. Vagyis a cég alighanem megágyazott annak, hogy az új tulajdonos dönthessen, ha esetleg új elképzelései lesznek a céggel.

A jövőről semmit nem tudunk biztosan, de erős a tippünk, hogy Andy Vajna nem áll meg az 5 százaléknál és szép lassan majd tartalommal töltődik fel a ma még üres Est Media. Az ilyen cégek csodás tőzsdei szárnyalása borítékolható, pedig már eddig is másfél év alatt 1,5 forintról, 80-szoros drágulással, 120 forintig menetelt a papír.

Ezek után mondja azt valaki, hogy alkimisták márpedig nem léteznek.