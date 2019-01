Japán kézbe került az egyik legismertebb angol sörmárka

Egy kicsivel még kisebb lett a világ sörpiaca, újabb ismert márka került az egyik nagy globális sörpolip tulajdonába. Ezúttal a London Pride márkáról ismert Fuller's sörfőzdéje került a Dreher márkát is felvásároló japán Asahi tulajdonába egy 250 millió font, vagyis több mint 91,8 milliárd forintos üzlet keretében.

A Sky News cikke szerint a családi tulajdonban lévő Fuller's az üzlet részeként azt a nyugat-londoni sörfőzde, a Griffin Brewery-t is eladta, ahol a céget 1845-ben megalapították. A Fuller's továbbra is a márkanév tulajdonosa marad, a gyártás és terjesztés viszont az Asahi kezébe kerül, a márkanévért pedig licencdíjat fizet a brit cégnek.

A Fuller's a sörfőzdék mellett számos pubot és szállodát is üzemeltet, amelyek a nyereségének a 87 százalékát termelték az elmúlt időben, ezek továbbra is a család tulajdonában maradnak. Ezekben pedig továbbra is folyik majd a London Pride, a cég ugyanis stratégiai megállapodást is kötött erről az Asahival.

A japán Asahi amúgy a globális sörpiacon viszonylag kicsi szereplő, főleg az olyan óriási sörpolipokhoz képest, mint a belga-brazil Ab InBev, amely nemrég felvásárolta a legnagyobb versenytársának számító SAB Millert. Viszont az Asahi is folyamatosan terjeszkedik, 2017-ben például számos kelet-európai sörmárkát vásárolt meg, többek között a cseh Pilsner Urquell-t és a magyar Drehert is.

Borítókép: Matthew Lloyd / Getty Images Hungary.