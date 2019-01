Ezer főt elbocsát a Volkswagen Pozsonyban

Sajtóhírek szerint a Volkswagen 1000 embert küldene el pozsonyi gyárából és bizonyos modellek esetében a műszakok számát is csökkentené - írja a Portfolio.hu.

A ma7.sk arról írt, hogy a német cég a hatékonyság jegyében a SUV modelleket három, míg a kisautókat egy műszakban gyártanák. A Reuters az elbocsátásokról pedig azt is tudni véli, hogy 500 olyan dolgozót is elküld a pozsonyi gyár, akiket még 2016-ban kölcsönöztek az győri Audi-gyárból. A szlovák portál úgy tudja, ezeknek a dolgozóknak van helyük Győrben, nem kerülnek utcára. Az intézkedések mögött a járművek iránti csökkenő kereslet mellett az is áll, hogy a Volkswagen bejelentett, 2025-re 30 százalékkal hatékonyabbá teszi termelését.

A Volkswagen üzeme a legnagyobb autógyár Szlovákiában, 14 ezer dolgozója volt tavaly, a cég a legnagyobb foglalkoztató a magánszektorban. Pozsonyban készül az Audi Q7-es, a Porsche Cayenne, a Volkswagen Touareg modell, a Volkswagen Up!, a Volkswagen e-Up! valamint a Seat Mii és a Skoda Citigo modellek.

A szlovákiai gyárban 25 éves működése alatt 2017-ben volt először sztrájk, a 12 ezer dolgozóból 10 ezer vett részt benne. Végül a munkáltató és a dolgozók is engedtek, és több lépcsőben, összesen 14 százalékos emelést értek el az alkalmazottak. Akkor a szlovák gyár dolgozói az 1800 eurós átlagfizetést tartották kevésnek, míg ugyanekkor Magyarországon 1060 euró volt a járműgyártásban az átlagkereset.

Mint arról beszámoltunk, a győri Audi-gyárban még mindig tart a múlt hét csütörtökön kezdődött sztrájk (ez az üzem látja el a pozsonyit is alkatrészekkel), és kedden a szlovákok úgy nyilatkoztak, a luxus SUV-ok gyártására már hatással is van ez. Ugyanakkor azt cáfolták, hogy a szlovák dolgozók szolidaritanának magyar kollégáikkal.

Korábban az is kiderült, hogy a héten hétfőn és kedden teljesen leállnak a szalagok az Audi ingolstadti központjában azért, mert hiányoznak ehhez a Győrben készülő motorok.

(Borítókép: Volkswagen gyár Pozsonyban. Fotó: Bloomberg / Getty Images)