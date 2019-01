Sztrájk idejére nem kapsz bért!

Vörös feliratokkal riogatja a sztrájkolókat az Audi, derül ki az olvasónk által küldött levélből. A gyárban még mindig tart a munkabeszüntetés. A piros alapon megjelenő szövegek arra figyelmeztetnek, hogy a sztrájk idejére nem kapnak fizetést az alkalmazottak. Az üzemben a tv-ken felváltva jelennek meg ezek az üzenetek.

A győri Audi-gyárban összesen nagyjából 13 200 ember dolgozik, közülük kilencezren az Audi Hungária Független Szakszervezet tagjai. Az érdekképviselet követelési tartalmazzák, hogy a bérmegállapodást egy évre rögzítsék, úgy, hogy:

az alapbéremelést kombinált béremelés alkalmazásával 18 százalékkal, de minimum 75 ezer forinttal emeljék meg,

az alapbérbe a mozgóbér négy százalékát építsék be,

kapjon minden munkavállaló egy hónapban egy teljes szabad hétvégét, a gyermekek és az életkor után járó szabadságokkal pedig a munkavállaló rendelkezhessen,

a választható béren kívüli juttatás keretösszegét a jelenlegi 620 ezer forintról 787 ezer forintra növeljék,

fejlesszék tovább a lojalitás bónuszt és vezessék be a jubileumi bónuszt.

Az Audi azzal érvel, hogy a 10 százalék fölötti béremelés veszélyeztetné, hogy az üzemben jelenleg gyártott modellek mellé újabb modell érkezzen, és azt is elmondták, hogy egy ilyen mértékű béremelés szerintük veszélyeztetheti a gyár jövőbeli darabszámait is. Írt olyan olvasónk is, aki szerint a szakszervezetek torzítják a képet, és reálisnak tartja a cég által felkínált alternatívát.

Egy másik hand-out már kicsit engedékenyebb hangnemet üt meg, és a gyár előnyeit és a dolgozók perspektíváit helyezi előtérbe.

Már Pozsonyban is érzik a leállást

Nem lehet tudni meddig húzódnak még a tárgyalások, az Audi már mediátor bevonását is felvetette. A leállás már más üzemek működésére is kihatással van, ahova a győri gyárból érkeznek alkatrészek. A győri sztrájk egyelőre a luxus SUV-ok pozsonyi gyártására volt hatással, a városi kisautók gyártása viszont korlátozások nélkül folytatódik, idézte Lucia Kovarovic Makayová, a pozsonyi Volkswagen-gyár szóvivőjét az MTI. A szóvivő kérdésre válaszolva merő spekulációnak minősítette azt a közösségi oldalakon terjedő információt, miszerint a győriek sztrájkjához, szolidaritásból vagy más ok miatt, a pozsonyi VW dolgozói is csatlakozni készülnének.

A pozsonyi Sme napilapnak nyilatkozó gazdasági elemző, Boris Tomciak szerint, amennyiben a sztrájk folytatódni fog Győrben, akkor egyes típusok gyártása teljesen leállhat a pozsonyi üzemben, ugyanis ott a költségtakarékosság miatt az autómotorokból viszonylag kisebb készleteket tartanak raktáron.