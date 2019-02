Tíz év alatt 55 milliónk lehet családtámogatásból

Négy gyerek esetén már csaknem 55 millió forint állami támogatást kaphat egy nő Magyarországon idén júliust követően, miután életbe léptek az Orbán Viktor által vasárnap bejelentett új családpolitikai intézkedések.

Megpróbáltunk elképzelni egy olyan hipotetikus esetet, amiben egy magyar nő a hozzáférhető legtöbb családtámogatást veszi fel. Mivel a magyar családtámogatási rendszer a magasabb jövedelmű középosztálynak kedvez, ehhez egy olyan fiatal nőt kellett elképzelnünk, aki diplomás, és az egyetem befejezése után három évet dolgozik, majd az ezt követő nyolc évben szül négy gyereket.

Ez utóbbi kitétel azért fontos, mert az újonnan bejelentett intézkedések közül az egyik fontos pont a kizárólag nők által felvehető fiatal házasok életkezdési támogatása, amihez viszont három év munkaviszony szükséges.

Sok szoba, négy gyerek, négy kerék

De hogy jön ki az 55 millió? Az alábbi ábrán összeszedtük.

Az újonnan bejelentett tételek közül a legnagyobb összeget a 10 milliós életkezdési hitel jelenti, ami három gyerek után elveszti hitel jellegét, ugyanis ebben az esetben már vissza se kell fizetni. A második legnagyobb tétel a jelzáloghitelek 5 milliós állami átvállalása. Abban az esetben, hogy ha valaki új építésű lakásra 3 gyerek mellé veszi fel a jelenleg elérhető legnagyobb csokot, a 10+15-ös verziót,

a 10 milliós állami támogatás mellett a 15 milliós államilag támogatott hitel a két új tétellel gyakorlatilag állami támogatássá alakul.

Amikor 2017 nyarán bejelentettek egy nagyobb adag új családtámogatási intézkedést, még egy egyetemista nő példájával számoltunk, mert épp akkor jelentették be a diplomás gyed kibővítését. Most a hároméves munkaviszony miatt egy olyan nő példáját nézzük meg, aki három évet már dolgozott is, utána pedig kétévente szül gyereket, összesen négyet. A diákhitel elengedése ebben a példában is fontos: 11 szemeszternyi maximális, havi 50 ezres hitel 3 gyerekkel való kiváltásáért nagyjából 3,4 millió forint üti a magyar nő markát. A példa kedvéért azt is feltételezzük, hogy az elképzelt magyar nő olyan jól keresett, hogy a szülés után maximális gyedet tudott felvenni.

Ez ugye mindig az aktuális minimálbér kétszeresének a hetven százaléka, 2019-ben havonta nettó 156 450, 2020-ban 169 050 forint, az ezt követő négy évben még nem tudni, hogy mennyi lesz, ezért annyit csaltunk, hogy a 2020-as összeggel számoltunk a 2020 utáni hat évben is. Ebből összesen több mint 16 millió forint állami támogatást jött össze (az egyszerűség kedvéért csed helyett is gyeddel számoltunk, de ez lefelé torzít). A gyed a gyerek második születésnapjáig él, utána a jóval kisebb összegű, havonta 28 500 forintos gyest kapják a magyar anyák gyerekenként egy évig. Ebből a példánkban összesen nagyjából 1,4 millió forint jön össze.

Szintén jelentős tétel még a családi adókedvezmény, amiből a példánkban két évig havi 10, a második gyerek megszületése után 40, a harmadik és a negyedik után pedig összesen 99 ezer forint jár havonta: ez így együtt összesen csaknem 6 millió forintnyi állami támogatást jelent 8 év alatt adókedvezmény formájában. Ehhez képest elhanyagolható mértékű, inkább szimbolikus az első házasok adókedvezménye, ami két év alatt összesen 120 ezer forintnyi adókedvezményt jelent. Végül pedig ha már megszületett a négy gyerek és megvan a lakás, valamivel járni is kell, erre pedig pont megfelelő lesz egy hétszemélyes autó, amihez a képzeletbeli családunk 2,5 millió forintos támogatást kap a magyar államtól 2019 nyarától kezdve.

A példánkban a hét pont közül csak hármat „használtunk fel”, a nagyszülői gyedet a családunk nem vette igénybe, a teljes bölcsődei ellátás ígérete nem közvetlen pénzügyi támogatás, a csokos hitel használt lakásokra való kiterjesztése pedig szintén nem érintette a maximális csokra pályázó családunkat. A hetedik pont a négy gyerek után járó életre szóló szja-mentesség, ami tovább növeli az összesen csaknem 55 millió forintnyi állami támogatást, csakhogy ennek a megbecsülésére a fizetés és az szja-kulcsok jövőbeli nagyságának ismerete nélkül nem vállalkoznánk (bár egy átlagfizetés esetén ez a jelenlegi szja-kulcs esetén havi 49 ezer forint pluszbevételt jelent a korábbi számolásunk alapján, így évente ez is egy nagyjából 600 ezer körüli tétel lenne).

Még mindig a harmadik gyerekre mennek rá, de már a negyediket is ösztönzik

A jelenleg elérhető támogatási tételeknél egyébként jelentős különbség van a két- és a háromgyerekesek támogatási mértéke között, nyilván azért, mert a háromgyerekesek a kulcsai annak, hogy a kormány által 2030-ig elérni kívánt 2,1-es szintre nőjön a termékenységi ráta. Ugyanez az elv látszik a nemrég bejelentett intézkedések mögött is, például a második gyermek születésekor 1, a harmadiknál viszont már 4 millió forintot vállal át a kormány a szülők jelzáloghiteléből.

A családtámogatások eloszlása a társadalmi rétegek között rendkívül egyenlőtlen. A mindenkinek egyformán járó családi pótlék összegét például nem növelték több mint 8 éve, a növekvő családtámogatások nagyrészt a családi adókedvezmény és a családi otthonteremtési kedvezmény formájában öltenek testet (illetve a mindenki által igénybe vehetők közé sorolhatjuk még az ingyenes iskolai tankönyveket és a több gyerekesek számára kedvezményes iskolai étkezést).

Ebben a formában a családpolitikára fordított összeg legnagyobb része a középosztálynál (valamint a csok révén áttételesen az építőiparban) csapódik le. Az alábbi ábrát eredetileg Szikra Dorottya, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének kutatója készítette el 2017-re vonatkozóan, de mi most 2019-es adatokkal frissítettük.

Az ábra három család gyerekek után járó pénzbeli ellátásait mutatja 2009-ben és 2019-ben. Minden családban három gyerek van, az egyik két év alatti. Az elsőben az apa munkanélküli, az anyának sem volt megfelelő munkaviszonya, gyesen van. A másodikban az apa minimálbéren dolgozik, az anya gyesen van. A harmadikban az apa az átlagkereset kétszeresét keresi, az anya gyeden van. Ez alapján az látszik, hogy 2009-hez képest a gazdag háromgyerekesek támogatásai nőttek a legnagyobb arányban, és ez a különbség egyébként még tovább nőtt 2017-hez képest, mert a gyes összegét 2008 óta nem emelték.

Ugyanakkor a vasárnap bejelentett intézkedések közül olyan pont is van, ami újdonságot jelent, ugyanis a négygyerekesek számára jelent plusztámogatást, ez pedig az élethosszig tartó szja-mentesség. A határvonal ugyanakkor még ezzel együtt is a két és a három gyerek vállalása között volt a magyar családtámogatási rendszer hangsúlyaiban, a négygyerekesek támogatása egyelőre inkább szimbolikusnak mondható.