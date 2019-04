A kormány szerint csökkent, az EU szerint nőtt az államadósság 2015-ben

Bár egy csatát már elbukott a kormány, amikor kénytelen volt elismerni, hogy az Eximbank az államháztartás része, így hozzá kell számolni az államadóssághoz, azonban úgy tűnik a háború nem ért véget, ugyanis most Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) státuszát kérdőjelezte meg az Eurostat, írta meg a Portfolio.

Bár az államadósság csökkentése mindig a kormány egyik nagy büszkesége volt, ez néha inkább értelmezési, mint matematikai kérdés. Az Eurostat időről-időre véleményezi az egyes országok statisztikai hivatalai által küldött adatok minőségét, korábban az Eximbankról voltak más véleményen, mint a Központi Statisztikai Hivatal, most pedig az MSZKSZ-ről van eltérő értelmezésük.

Amennyiben az MSZKSZ-t is beleszámolnák a hiányba, akkor az államadóssági ráta:

2015-ben 0,3 százalékponttal emelkedne,

2016-ban és 2017-ben 0,4,

2018-ban pedig 0,3 százalékponttal lett volna magasabb.

Ennek következtében 2015-ben az adósságráta 77%-ra emelkedne, 2016-ban 76,4%, 2017-ben 73,8%, 2018-ban pedig 71,1% lenne – írja a Portfolio.

Az Eximbank átminősítésével 2015-ben nem valósult meg az adósság csökkentése, de ha az MSZKSZ-t is beleszámolnák, akkor az azt jelentené: valójában emelkedett az államadósság 2014-RŐL 2015-re.

De mi az az MSZKSZ? A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség jogelődjét, a Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetséget a behozott kőolaj és kőolajtermék biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi XLIX. törvény (Kt.) hozta létre abból a célból, hogy Magyarországon megfelelő mennyiségű kőolaj biztonsági készlet álljon rendelkezésre, ha Magyarország kőolaj ellátásában zavar keletkezik, olvasható az MSZKSZ bemutatkozása honlapjukon.

Külön érdekesség, hogy az MSZKSZ bemutatkozásának második felét az teszi ki, hogy cáfolják, hogy állami költségvetési szerv lennének.

Az MSZKSZ mellett az Eurostat továbbra is fenntartja egy korábbi állítását, miszerint az MNB alapítványai is az államháztartás részét képzik, így azokat is figyelembe kéne venni az államháztartási hiány megállapításakor.