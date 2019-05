2017-ben 262 millió regisztrált autó volt az Európai Unióban, ebből 2 millió volt elektromos vagy elektromos hibrid, ez az összes autó 0,8 százalékát tette ki – közölte az Eurostat.

Az elmúlt években jelentősen nőtt az EU-ban az elektromos autók száma, 2013-ban ugyanis még csak 0,2 millió regisztrált benzines-elektromos hibrid autó volt az unióban, miközben tavalyelőtt már nagyjából 1,5 millió.

Forrás: Eurostat

A tagállamok közül a legtöbb elektromos autó Svédországban (2.4 %), Lengyelországban (1.9 %), az Egyesült Királyságban (1.5 %), Franciaországban (1.4 %) és Belgiumban (1.2 %) volt. Magyarország a lista alján volt 2017-ben, de az is érdekes, hogy Németország is a mezőny aljára fért csak be Írország és Románia közé.