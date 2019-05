Bekerült a Ryanair a legrosszabb légitársaságok közé

Az Airhelp nevű utasjogvédelmi szervezet idén is összeállította a legjobb és legrosszabb légitársaságait és reptereit rangsoroló listáit - írja a Bloomberg. Magyar utasoknak a lista alapján az lehet a legrelevánsabb információ, hogy a 72 osztályzott légitársaság közül az ír Ryanair lett az ötödik legrosszabb.

Az Airhelp utazási irodák adatait és a saját adatbázisát, valamint egy 40 ezer utas megkérdezésével készült felmérést használt a listák összeállításához.

A légitársaságokat pontosság, a szolgáltatás és a kártérítési eljárások korrektsége alapján osztályozták. A legjobb légitársaság idén is a Quatar Airways lett, de befért a top5-be az American Airlines, az Aeromexico, az SAS Scandinavian Airlines, és a Qantas is. A legrosszabb légitársaság a Thomas Cook Airlines lett, de szintén a legrosszabb ötben végzett az Easyjet, a Kuwait Airways, a Korean Air és a Ryanair is.



A reptereket három tényező alapján osztályozták: hatvan százalékban az számított, hogy milyen pontosak az adott reptéren közlekedő gépek, húsz-húsz százalékban pedig a szolgáltatás minősége, illetve a reptéren elérhető éttermek és vásárlási lehetőségek minősége.

Ezek alapján a legjobb reptér a katari Hamad Nemzetközi Repülőtér lett, a Tokiói Nemzetközi Repülőteret, az Athéni Nemzetközi Repülőteret, a brazíliai Afonso Pena Nemzetközi Repülőteret és a lengyelországi Gdansk Lech Wałęsa Repülőteret megelőzve. A legrosszabb reptér a lisszaboni Portela lett a lista alján alulmúlva a Kuwaiti Nemzetközi Repülőteret, az Eindhoveni Repülőteret, a romániai Henri Coanda Nemzetközi Repülőteret, és a Máltai Nemzetközi Repülőteret.