Diákhitel: már csak 3 nap van az igénylésre

Aki kifut a határidőből, legközelebb már csak a 2019/2020-as őszi tanévben juthat pénzhez - közölte a Diákhitel Központ hétfőn az MTI-vel.

Kiemelték: aki időben átgondolja várható kiadásait, akár egy összegben, maximum 350 ezer forint értékben is kérheti a szabad felhasználású Diákhitel1-et, 2,2 százalékos kamattal. Azok számára, akiknek nem "költőpénz" kell, a Diákhitel2 nyújthat megoldást képzési díjuk kifizetéséhez, 0 százalékos kamattal.

Kitértek arra is: a diákhitel igénylése egyszerű, a felsőoktatási intézmények elektronikus tanulmányi rendszereinek felületeiről (Neptun) is elindítható, regisztrált ügyfélkapus bejelentkezéssel akár otthonról is, elektronikusan aláírható a szerződés.

Amennyiben valaki él a diákhitel nyújtotta lehetőséggel, a rendkívül kedvező kamatozás mellett számos ügyfélbarát kedvezménnyel kezelheti hitelét: legyen szó a díjmentes előtörlesztésről vagy családbarát megoldásként, édesanyaként, akár a teljes tartozás eltörléséről.

Az érdeklődők a Diákhitellel kapcsolatos minden fontos információt megtalálnak a diakhitel.hu weboldalon.