Több mint 3 ezer szállodahajó járja a Dunát évente

A szerda esti budapesti tragikus hajóbaleset után biztos, hogy elég sokat fogunk egy ideig hallani a folyami szállodahajókról, amelyekből rengeteg van Budapesten, és amelyek egyike borította a Dunába a Margit híd lábánál a hableány városnéző hajót, 34 emberrel a fedélzetén. Tarlós István főpolgármester már fel is vetette, hogy végig kellene gondolni, jó helyen vannak-e a városban a szállodahajók. De egyáltalán, hány ilyen hajó van, kik utaznak rajta?

A folyami turistahajózás egyre nagyobb biznisz, Európa folyóin egyre több szállodahajó visz egyre több utast évről évre. A kontinens legtöbbet hajózott folyója pedig pont a Duna.

Az Európai Bizottság támogatásával összeállított legfrissebb Inland Navigation Market Observation riport szerint 2017-ben

1,4 millió vendég utazott ilyen hajókon Európában, majdnem kétszer annyi, mint 2012-ben és 3 százalékkal több, mint 2016-ban.

Ezt az 1,4 millió utast 346 hajó vitte, amelyeken összesen 50,616 ágyban aludhattak a turisták.

A szállodahajók száma pedig 2004 és 2017 több mint megkétszereződött.

A jelentés szerint az európai folyami szállodahajók vendégei közül a legnagyobb csoportot a kanadaiak és az amerikaiak jelentik, ők adták két éve a vendégek 38 százalékát, utánuk jönnek a németek, a britek és írek, valamint a franciák. Az ázsiai turisták még nem találták meg maguknak jelentős számban a piacot, de a hajóutakat szervező cégek szerint már növekszik például a kínai vendégek száma.

A szállodahajók vendégeiről a Magyar Turisztikai Zrt. is végzett egy felmérést, a Viking River Cruises társasággal és az Edutus Főiskolával közösen, még 2015-ben. A kutatásban a Viking utasai vettek részt, amiből kiderül, hogy a Budapestre látogató folyami turisták:

több mint 70 százaléka amerikaim 23,2 százaléka pedig kanadai;

több mint 85 százaléka 60 év fölötti;

81 százalékuk nyugdíjas;

90 százalékuknak felsőfokú végzettsége van

és 84 százalékuk az átlagnál tehetősebbnek vallotta magát.

Hogy pontosan hány ilyen hajó jár Budapesten évente, azt nem igazán lehet megmondani, de az biztos, hogy a Duna a legnépszerűbb európai folyó, már ami a szállodahajókat illeti. 2017-ben 3204 ilyen hajó utazott a Dunán, 661-el több mint a második legtöbbet hajózott Rajnán. Eddig 2014-ben volt a legtöbb ilyen hajó a Dunán, akkor több mint 3500 cruise járt a folyón, de 2011 óta csak egy olyan év volt, hogy 3000-nél kevesebb szállodahajó úszott a Dunán.

A szállodahajós szezon mostanában indul majd be igazán, legalábbis ha lehet hinni a két évvel korábbi adatoknak: 2017-ben a német hajózási hatóság szerint május és október között minden hónapban több mint 400 szállodahajó lépte át a német-osztrák határt Passaunál. Az pedig nem egy igazán meredek feltételezés, hogy ezeknek a hajóknak a nagy része Budapesten is megfordult, hiszen a magyar főváros az egyik kiemelt állomása a dunai hajóutaknak. A Hableánnyal összeütköző Viking Sygn szállodahajó és Passauba tartott Budapestről.

A vízi személyszállítás 2015-ben 2,5 milliárd eurós üzlet volt Európában, igaz, ennek csak egy részét teszik ki a szállodahajók. Hogy ez mekkora üzlet, ahhoz jó közelítést ad, ha megnézzük, mennyi volt a svájci hajók bevétele, sok szállodahajó ugyanis Svájcba van bejegyezve, ahogy a Viking Cruise hajóinak nagy része is. 2015-ben ez 571 millió eurót tett ki, azóta pedig valószínűleg még növekedett is, hiszen a szállodahajók és vendégeik száma is jelentősen nőtt.