Nem bírják tartani a lépést a kereslettel az álhúsos cégek

Akkora a kereslet a húsmentes húsra az Egyesült Államokban, hogy a gyártócégek nem tudják tartani a vele a tempót – írja a Wall Street Journal.

Az elmúlt fél év során egy sor gyorsétteremlánc (pl. a TGi Fridays, a Burger King és a Del Taco Restaurants) vezette be az álhúsos termékeket, őket az Impossible Foods vagy a Beyond Meat szolgálja ki. Mind a két cég óriási hasznot húz a hype-ból, a nemrég tőzsdére lépett Beyond Meat részvényének ára rövid idő leforgása alatt megnégyszereződött, ezzel a cég értéke elérte a 6 milliárd dollárt, az Impossible Foods pedig 750 millió dollárnyi befektetést szívott fel 2011-es alapítása óta, mostanában több híresség is ebben látja a jövőt.



A kamuhússal töltött ételek drágábbak, de úgy tűnik, ez nem igazán rettenti el a vásárlókat, sőt. A Burger King, amelynek USA-szerte 7000 éttermében vitték fel a menüre az Impossible Burgert, április óta 17 százalékos átlagnövekedést mutatott ki látogatószámban azokban az üzletekben, ahol már kapható az új termék. Ugyanebben az időszakban a teljes lánc 2 százalékos visszaesést könyvelt el. A cikk szerint a McDonald's - amely Svédországban és Finnországban már árul vegán hamburgert - újabban szintén gondolkodik húsalternatíva bevezetésén az amerikai piacra.

A fokozott érdeklődés miatt a cégek már ott tartanak, hogy nem tudják kielégíteni a keresletet, hiába toboroznak folyamatosan új munkaerőt és próbálják növelni a kapacitásaikat. A Beyond Meat üzeme elméletben 11 ezer étterem igényeit képes kielégíteni, de ez sem elég, sok megrendelő csak jelentős csúszással jut hozzá a szállítmányához.

