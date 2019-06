Babahitel: reménykedhetnek a július elejére gyereket váró párok

Lehet, hogy lesz valami megoldás a babaváró hitellel pórul járó, július legelejére gyereket váró családok problémájára – legalábbis erre lehet következtetni abból a levelezésből, amit egy olvasónk juttatott el hozzánk.

Emlékeztetőül: múlt hét csütörtökön írtunk róla a babaváró hitellel kapcsolatos fontos tudnivalókat összegző cikkünkben, hogy van egy bosszantó furcsaság a rendeletben, ami azokat a párokat érinti, akiknek a gyereke július elején születik. A rendeletben ugyanis az szerepel, hogy a csak az a gyerek számít bele első gyerekként a gyerekszámba, aki úgy születik meg, hogy már megkötötték a szülei a kölcsönszerződést a babaváró hitelre.

Ezzel szemben a hivatalos kommunikációban a Csalad.hu-n az jelent meg, hogy az a gyerek is számít, aki az igénylés beadása után, de még a szerződés megkötése előtt születik. A két időpont között egyébként 10 nap is eltelhet, nem beszélve arról, hogy mint szintén a múlt héten kiderült, az igényléshez szükséges tb-jogviszony-igazolást (legalábbis az érintett pénzintézetek tudomása szerint) csak a NEAK adhatja ki. Ők viszont július 1-je előtt ezt nem kezdik meg, így a bankok sem tudnak elébe menni a dolognak, ami tovább nyújthatja a folyamatot (de erről bővebben egy kicsit lejjebb).

Dolgoznak a megoldáson?

Olvasónk, akinek felesége július 4-ére van kiírva, érdeklődőként írt a Csalad.hu honlapon megadott ügyfélszolgálati emailcímre azzal kapcsolatban, hogy akkor most tényleg csak a kölcsönszerződés megkötése után születő babát lehet csak beleszámolni a gyerekszámba, vagy már az igénylés beadása, esetleg a tb-jogviszony-igazolás lekérése is elég ehhez. Az EMMI-háttérintézményként működő Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. által üzemeltetett weboldal ügyfélszolgálata válaszként azt írta,

Jelenleg tényleg úgy néz ki, hogy a kölcsön-szerződés megkötése után született gyermekek jogán jár a támogatás. Ezzel kiesnének azok a babák, akik az első időszakban születnek, hiszen 2019. július 1-jén 0 óra 1 perckor senki nem tudja beadni az igényt.

Ugyanakkor hozzátették azt is:

"A rendelet még nem lépett hatályba, dolgoznak a megoldáson", illetve hogy "keresik a megoldást, hogy az első időszakban születő babák se maradjanak ki."

A helyzet komikuma, hogy mi újságként hiába kerestük meg az EMMI-t kérdéseinkkel még csütörtökön ugyanebben a témában, semmiféle tájékoztatást nem kaptunk azóta sem. A szintén az EMMI-hez tartozó intézmény ügyfél-kommunikációjából viszont arra következtethetünk, hogy megpróbálja orvosolni ezt az anomáliát a kormány, és végül a július eleji gyerekek szülei is jól járhatnak a hitellel. Mivel a törvény és a rendelet július 1-jétől hatályos, még van kereken egy hetük, hogy megoldják ezt a kérdést, ha akarják.

Közel 3 hetesre nyúlhat a procedúra

Több másik olvasó arról írt az Indexnek, hogy a NEAK-igazolás beszerzése nem lesz olyan gyors és fájdalommentes, mint azt elsőre gondolhatnák a naiv ügyfelek. Egy érdeklődő, aki július végére várja a gyerekét, bement a NEAK Teve utcai központjába utánakérdezni a dolognak, ahol első körben arról tájékoztatták, hogy a dokumentumot 25 nap plusz postázási idő után kaphatja kézhez, helyben nem lehet kinyomtatni. Mivel ezzel a válasszal nem volt túl elégedett, egy kormányablakban is rákérdezett, ahol már eggyel biztatóbb választ kapott: az ottani ügyintéző szerint 8 nap lesz a NEAK részéről a válaszadási határidő. Egy másik olvasónk egy másik kormányhivatalban viszont azt a hallotta, hogy 3 nap lesz a kiállítási határidő, de még ez is azt jelenti, hogy július 4-e előtt nem lehet megkezdeni a 10 napos hitelbírálati procedúrát. Ugyanő ara is rákérdezett a Baranya megyei kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályánál, terveznek-e gyorsított eljárást bevezetni, de az illetékesek azt válaszolták, hogy

Jelenleg a babaváró kölcsönnel kapcsolatban hivatalos tájékoztatást nem áll módunkban kiadni,mivel jogszabályi háttere még hivatalosan nem ismert.

Hogy itt mire gondolnak, az rejtély, hiszen mind a törvényi, mind a rendeleti háttér megszületett már a babaváró hitellel kapcsolatban. Tehát még ha az optimista forgatókönyvvel számolunk, akkor is minden szülő, aki lehívná a hitelt, de július első felére várja a gyerekét, megszívhatja – már ha a rendeletet nem írják felül egy módosítással, amire úgy tűnik, most van egy halvány remény.

A babaváró hitelt is tartalmazó családvédelmi akcióterv élesedése kapcsán készítettünk egy infovideót, amivel pár perc alatt képbe kerülhet népesedéspolitika témában:

