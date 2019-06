Anthony Radev lett a Corvinus Egyetem elnöke

Anthony Radev tanácsadó, üzletember lett a Corvinus Egyetem elnöke. A korábbi közgázos diák elsősorban a McKinsey tanácsadócég hazai vezetőjeként volt ismert, de elnökségi tag az MLSZ-ben, illetve vezeti a SEED üzleti iskolát is. A magyar, bolgár és német állampolgársággal is rendelkező szakember kifejezetten jó viszonyt ápol Csányi Sándor OTP-vezérrel, Hernádi Zsolt MOL-vezetővel, de Orbán Viktor miniszterelnökkel is.

A Corvinus a magánegyetemekre vonatkozó törvény alapján működik, a fenntartó (tulajdonos) egy kuratórium, ennek az elnöke Hernádi Zsolt, a menedzsmentnek is van egy elnöke, ez lett most Anthony Radev.

Ez a pozíció egyfajta hídszerep a rektor (Lánczi András) és a kancellár (Pavlik Lívia) között. A szenátus a rektor irányításával vezeti az oktatási és kutatási projekteket. Ez egy angolszász modell, amely alapvetően arra vonatkozik, hogy az oktatás és a gazdaság kibékítése mellett stratégiai, nemzetközi és alumni ügyeket is vigyen ez a tiszteletbeli, de egyben operatív pozícióban ülő személy.