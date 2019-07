15 milliárdért épít akkumulátor-gyárat Komáromba egy dél-koreai cég

A dél-koreai Inzi Controls 14,8 milliárd forintból akkumulátorgyártó üzemet épít Komáromban – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten, a beruházást bejelentő sajtótájékoztatón. Az MTI beszámolója szerint Szijjártó Péter azt is elmondta, hogy

a kormány 1,63 milliárd forinttal segíti a beruházást.

A támogatást azzal indokolta, hogy az elektromos autók akkumulátorainak előállítása 122 új munkahelyet teremt Komáromban.

Az Ázsiában és Amerikában is jelen lévő Inzi Controls az első európai gyárát nyitja meg Magyarországon. Dél-Korea és Magyarország kereskedelmi forgalma tavaly 45 százalékkal bővült, csaknem félszáz vállalatuk 6 ezer belföldi munkahelyet működtet - hangsúlyozta a miniszter.

Az Inzi Controls többek között az Audi, a Volkswagen, a Continental beszállítója és a Bosch technológiai partnere. Az Inzi Controls Hungary Kft.-t tavaly ősszel jegyezték be, a termelés jövő év elején indulhat. Korábban a szintén dél-koreai SK Innovation is Komáromot választotta európai akkumulátorgyártási központjának, a Samsung pedig a gödi üzemét alakítja - nem teljesen konfliktusmentesen - át hasonló célra. Magyarországot választotta első európai beruházásához japán GY Yuasa is, amely Miskolcon épít lítium-ion akkumulátorokat gyártó üzemet.