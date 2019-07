Néhány ügyvédi iroda milliárdokat kaszál az állam kártérítési perein

2012-ben a kormány az érvényes szerződésekkel rendelkező külföldi cafeteria-szolgáltatókat kiszorította a magyar piacról, a lépésről később kiderült, hogy ellentétes az uniós joggal. A Sodexo, a Le Cheque Dejeuner és az Edenred (ez a cég forgalmazta a Ticket Restaurant utalványokat) is pert indított Magyarország ellen. Az állam eddig 10 milliárd forintot bukott az utalványos cégek kiebrudalásán, de ha minden pert elbukik jogerősen, ez felmehet akár 30-40 milliárd forintra is, ezeket a költségeket pedig nyilván az adófizetők pénzéből fizethetik majd ki.

Emellett azonban a perek ügyvédi költségei is több milliárd forintra rúgnak,

írja a Népszava. A lap átnézte a Miniszterelnöki Kormányiroda tavaly május és idén március között megkötött szerződéseit, ezekből pedig kiderül, hogy például a DLA Piper Posztl, Nemescsói, Győrfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda (Horváth és Társai DLA Piper Ügyvédi Iroda) a Le Cheque Dejeuner, valamint Sodexo által indított perekben

1,267 milliárd forintért próbálja védeni az államot,

míg az Edenred elleni eljárásban a Horváth és Társai DLA Piper Ügyvédi Iroda képviseli Magyarországot 461 millióért.

A céggel kapcsolatos másik perben a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (amelynek korábban Martonyi János korábbi külügyminiszterhez is tagja volt) 257 millióért dolgozik a kormánynak.

A portugál Dan Cake cég is kártérítésért pereli az államot, ők a kilencvenes években hoztak ide egy 22 millió eurós munkahelyteremtő beruházást, de 2006-ban egy mindössze tízezer eurós beszállítói tartozás miatt – amelyet utóbb rendezett – a Fővárosi Törvényszék felszámolta a céget. A vállalat emiatt 110 milliót követelt az államtól, első körben nyert is, azonban jelenleg is tart az eljárás. Az ügyben szintén a DLA Piper Posztl, Nemescsói, Győrfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda (Horváth és Társai DLA Piper Ügyvédi Iroda) látja el a képviseletet 220 millió forintért.

A Dan Cake indította másik perben a Siegler Ügyvédi Iroda/Weil, Gotshal & Manges LLP

509 millió forintért látja el az állam képviseletét,

de több mint 187 millió forintért ez a cég jár el abban a perben is, amelyet a holokauszt áldozatai és leszármazottaik indítottak az állam, a MÁV és a Rail Cargo Hungaria Zrt. ellen. A felperesek ötmillió dollárt követelnek, mert szerintük a vasúttársaság a magyar vészkorszak idején önként vett részt zsidók deportálásában.

A Fidesz-közeliként ismert – a névadó Sárhegyi Zoltán a Nemzeti Választási Bizottság Fidesz által delegált tagja volt – Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda külső jogi szakértői tanácsadásra 12 milliót számlázhatott,

különböző gazdasági ellehetetlenítés miatt indított kártérítési perekben pedig közel 1,1 milliárd forintért képviseli az államot.

Egyebek mellett az ESMA-ügyben is: a cég korábbi tulajdonosa azért indított pert, mert amíg piacvezetőnek számított a villanyoszlopokra szerelhető, úgynevezett elefántfül-hirdetéseknél, a kormány törvénymódosítással betiltotta az ilyesfajta politikai reklámot, ám miután Garancsi István megvásárolta a céget, feloldották a tiltást.

A Trócsányi László leköszönő igazságügyi miniszterhez köthető Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda pedig a nyerőgépek betiltása után kártérítési pert indító kaszinócégek ügyében látja el az állam képviseletét 463 millióért.