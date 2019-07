Megmutatná idegeneknek a bankszámlatörténetét?

Szeptember 14-én elindul Magyarországon is a nyílt bankolás. Amennyiben egy ügyfél harmadik félnek is megengedi, hogy az betekintsen a számlatörténetébe, akkor kedvezőbb pénzügyi ajánlatokat kaphat. Eleinte biztosan erős lesz az idegenkedés, rizikósnak fogjuk ezt tartani, de utána akár érdemben is erősödhet a verseny, és az ügyfelek sokat spórolhatnak.