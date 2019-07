Új ügyvezető a magyar Mercedes élén

Reinhard Münster vette át a Mercedes-Benz Hungária Kft. vezetését hétfőtől - közölte a cég az MTI-vel.

Az új ügyvezető igazgató 30 évvel ezelőtt kezdte karrierjét a Mercedes-Benznél. Reinhard Münster szakmai pályája során számos vezető pozíciót töltött be az értékesítés, a marketing és a termékmenedzsment területén. Dolgozott a német értékesítési szervezetben, jól ismeri a magyar piacot is, hiszen korábban a közép- és kelet-európai régió szabályozási és üzletfejlesztési területén is vállalt szerepet - olvasható a cég közleményében.

Az eddigi ügyvezető igazgató, Jörg Schmidt, aki 2016 januárja óta töltötte be a pozíciót, új megbízást kap a Daimler AG berkein belül. A cég magyarországi stratégiáiban amúgy jelentős változások vannak folyamatban.