Trump háborúja ellenére is tarol a Huawei

A kínai Huawei Technologies 401,3 milliárd jüan (58,3 milliárd dollár) forgalmat ért el az első fél évben, 23,2 százalékkal múlva felül az előző év azonos időszakit. Ez azt jelenti, hogy hiába hirdetett Donald Trump amerikai elnök egy ideig háborút a cég ellen, és tiltotta meg az amerikai techóriásoknak, például a Google-nek és a Microsoftnak, hogy üzleteljenek a Huaweijel, a kínai cég üzleti szempontból ebből semmit nem érzett meg.

A vállalat elnöke is kiemelte, hogy az eredményeket az amerikai szankciók ellenére érték el. Liang Hua ugyanakkor nem tartja kizártnak, hogy a Huawei előtt álló nehézségek akár rövid távon is befolyásolhatják a növekedési kilátásokat.

A mobilhálózati gyártó cég bevételből a legnagyobb részt, 220,8 milliárd jüant (32 milliárd dollár) az okoseszközökért felelős fogyasztói üzletág érte el.

A vállalati üzletág féléves forgalma 31,6 milliárd jüan (4,6 milliárd dollár);

a távközlési üzletágé 146,5 milliárd jüan (21,5 milliárd dollár);

A kutatási-fejlesztési beruházások idei összértéke a tervek szerint eléri a 120 milliárd jüant (17,6 milliárd dollár).

A Huawei szerint továbbra is az okoseszközöknek tudható be a növekedés, de jelentős a táblagépeik és számítógépeik forgalombővülése is. A távközlési bevételeket többek között a vezeték nélküli hálózatok, az optikai átvitel, valamint az adatkommunikáció növekedése hajtotta.

A cég az első fél évben 118 millió okostelefont adott el, 24 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában.

A közleményben emellett kiemelte a Huawei, hogy eddig 50 kereskedelmi 5G hálózat kiépítésére kapott megbízást, a már leszállított bázisállomások száma világszerte meghaladja a 150 ezret.

A Huawei Technologies 2018-ban 721,2 milliárd jüan, az előző évinél 19,5 százalékkal magasabb értékesítési árbevétel mellett 50,3 milliárd jüan nettó nyereséget ért el. Előbbi 19,5 százalékkal, utóbbi 25 százalékkal haladta meg az előző évit. A fogyasztói üzletág 348,9 milliárd jüan, a vállalati üzletág 74,4 milliárd jüan, a hálózati berendezések üzletág 294 milliárd jüan forgalmat ért el. A kutatási-fejlesztési beruházások értéke 101,5 milliárd jüan volt tavaly.