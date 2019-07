Óriási kikötőt terveznek a siófoki Ezüstpartra

146 férőhelyes, nagy tőkesúlyú hajóknak alkalmas kikötőt tervez a siófoki Ezüstpartra egy vállalkozó - írja a 24.hu. A helyiek viszont attól tartanak, hogy a beruházás során kikotort 35 ezer köbméter iszap és homok a szomszédos szabadstrandon köt majd ki, ezzel ellehetetlenítve a fürdést.

A beruházást tervező Yolle Kft. már most is üzemeltet egy kisebb kikötőt az Ezüstparton, amelyben 40, sekély merüléső hajó fér el. Ezt bővítenék ki jelentősen, 300 méterrel az északi part felé. A cég ügyvezetője, Kenesei István már 12 éve i tervezte a kikötő bővítését, de akkor a hatóság ezt megakadályozta. Ezután bíróságra vitte az ügyet, két per is volt, mindkettőt megnyerte. Éppen ezért azt mondta a portálnak, hogy most már nem lehet megakadályozni, hogy megépítse a kikötőt.

Megfellebbezhetik, perelhetnek, de az több száz millióba kerül majd annak, aki bíróság elé viszi az ügyet, mert kifizettetem velük a bevételként kieső összeget.

Márpedig az garantált, hogy az építkezés ellen sokan fognak tiltakozni, főleg miután elterjedt, hogy a kikötő építése során kikotort homokkal és iszappal a szomszédos szabadstrandot töltenék föl. Kenesei szerint ez hazugság, az iszapot a vonyarcvashegyi lerakóba szállítják majd, homokkal pedig a szabadstrand egy részét töltik majd föl.

A siófoki képviselő-testület egyhangúlag támogatta a kikötő építését és a strand "lídósítását", a pénzügyi és tulajdonosi Bizottság elnöke, Csorba Ottó szerint „az odalátogató kisgyermekesek számára is vonzóbbá tudja tenni a környezetet”. A 24.hu-nak névtelenül nyilatkozó szakértő szerint nem lehet a a déli parton nem lehet mély merülésű vitorlás hajóknak megfelelő kikötőt építeni a körnezetvédelmi kockázatok nélkül.

Pár éve az Aranypartra tervezett, 110 férőhelyes jachtkikötő miatt tiltakoztak a helyi civilek, akik ott is a szabadstrandot féltették a beruházástól. A kikötő végül nem kapott engedélyt, mert a közlekedő hajók veszélyeztették volna a strandolókat.