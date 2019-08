Hirtelen felpörgették és még az önkormányzati választás előtt lezárhatják a BKV Zrt. hirdetési felületeire kiírt, már több mint négy éve húzódó tendert, az ügyre rálátó forrásunk szerint a pályázók csak két hete tudták meg, hogy a leadási határidő most pénteken van, és könnyen elképzelhető, hogy már ebben a hónapban lezárják az ügyet.

A közlekedési vállalat a hirdetési felületein elhelyezett, nagy vihart kavart Coca-Cola-reklám miatt kiadott magyarázkodó közleményben jelentette be, hogy a reklámfelületeik hasznosítására épp folyamatban van egy közbeszerzési eljárás, ami heteken belül lezárul.

A 24.hu összefoglaló cikke szerint a BKV Zrt. és a BKK Zrt. mintegy 2600 busz, troli, villamos és metrókocsi oldalán lévő felületre, valamint a társaságok ingatlanjain, megállóin kialakított plakáthelyek kiadására kért ajánlatot. Ez összesen több mint 12 ezer négyzetméter reklámhelyet jelent, ami évente sokmilliárdos bevételt hoz majd a leendő nyertesnek. A tender győztese 4+4 éves időtávra hasznosíthatja majd a reklámhelyeket, ami azt jelenti, hogy az első 4 év után közös megegyezéssel még egyszer annyi időre meghosszabbítható a szerződés.

A tender 2016-ban indult, de azóta senki nem sietett lezárni az eljárást, most azonban a döntéshozók számára valamiért rendkívül sietős lett a dolog. Felmerül a kérdés, hogy miért?

A reklámhelyeket már húsz éve a Peron Reklám Kft. hasznosítja. A cég évente félmilliárd forintot fizet a fővárosi közlekedési vállalatnak. A Peron Kft. azonban a BKV saját cégeként kapta meg a hirdetési felületek értékesítésének jogát, de tulajdonképpen csak egy közvetítőként funkcionál a közlekedési vállalat és a kiváltságos magáncégek között. Ezt támasztják alá a Peron Kft. céges adatai is: a vállalkozás egyetlen alkalmazottal működik, számottevő nyereséget nem termel.

A tényleges tevékenységet tehát a Peron partnerei végzik. A budapesti tömegközlekedési járművek belső felületei a JCDecaux Hungary Zrt., a külsők a Publimont Kft., az ingatlanok pedig a Hajdú Vagyonkezelő Kft. hatáskörébe tartoznak.

Amióta Simicska cégei kiestek a pikszisből, a JCDecaux francia világcég magyar leányvállalata rengeteg megrendelést kap, az egyik legfontosabb bevételi forrást pedig nyilván a kormány milliárdos kampányai jelentik. A Publimont korábban Simicska Lajos érdekeltségi körébe tartozott, azonban a hírhedt G-nap utáni háború lezárulta után Nyerges Zsolté lett, majd idén Mészáros Lőrinc tulajdonába került. A Hajdú Vagyonkezelőt pedig az ESMA régi tulajdonosa, Bleuer István irányítja.

Egy a páylázati folyamatra rálátó forrásunk szerint a hirdetési felületek értékesítésére vonatkozó pályázatokat augusztus 8. péntekig lehet beadni, most van az utolsó ajánlattételi lehetőség. Tehát utána már nem lesznek úgynevezett viszontajánlati körök, hanem felnyitják a borítékokat, megnézik, hogy ki adta a legmegfelelőbb ajánlatot és már hirdetik is ki a nyertest. Vagyis, akár már a hó végére jogerősen nyertese is lehet a tendernek.

Forrásunk szerint az évek óta húzódó tenderben a résztvevők két hete tudták meg, hogy most péntek a végső határidő.

A nagy sietségnek pedig az lehet az oka, hogy meg akarják kötni egy esetlegesen új városvezetés kezét. Ugyanis ha az őszi önkormányzati választáson ellenzéki győzelem lenne a fővárosban, akkor az új vezetők még úgy sem tudnának mit kezdeni a leszerződött partnerekkel, ha nyomást gyakorolnának a BKV vezetőire vagy új menedzsereket ültetnek a cég élére, hiszen a legalább 4 évre szóló szerződéseket már a választások előtt megkötik.

A 24.hu egyébként megkereste Tarlós Istvánt az ügyről, de a főpolgármester azt mondta, hogy ez a téma a BKV-hoz tartozik. A BKV pedig azt írta a portálnak, hogy legkésőbb októberre lezárhatják az eljárást.