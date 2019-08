Káosz van az elektromosautó-töltés piacán, egyre több helyen fizetni is kell

A hazai mintegy ezer elektromosautó-töltő egyre nagyobb része fizetős – írja a Népszava.

A cikk szerint a töltők piaca nem egységes, ahány hálózat, annyi szokás, és bár sok helyen ingyenes a szolgáltatás, egyre több üzemeltető cég vezet be tarifát, elsősorban a nagyobb teljesítményű állomásain. Állami társaságok (e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft., NKM Mobilitás Kft.) mellett magáncégek is üzemeltetnek e-töltő hálózatot, például a Mol, az E.ON, az Elmű-Émász csoport, a Lukoil, de önkormányzatok is telepítenek e-töltőket.

Van, ahol megkezdett töltésenként egységes az ár, van, ahol a tankolt áram mennyiségétől, máshol az eltelt időtől függ a tarifa, és akad, ahol vegyítik ezeket a lehetőségeket. A töltés hol csatlakozással, hol mobilapplikációval, hol regisztráció után, kártyával indul. A töltők elhelyezkedéséről sincs egységes adatbázis, azok a nagyobb szereplők saját térképein kereshetők. A lap szerint emiatt az elektromos autósok autósok számára már-már áttekinthetetlen a helyzet.

A lap megkereste a Molt, a cég tájékoztatása szerint a meglévő szabályok nem segítik az elektromobilitási piac fejlesztését, egyfajta túlszabályozás érezhető, ami felesleges költség és ügyviteli teher, és ez visszafogja a beruházásokat. Az olajtársaság egyébként azt is írta, a fogyasztóit akár saját garázsaikban is kiszolgálná elektromos üzemanyaggal, de ezt a szabályozás jelenleg nem teszi lehetővé.