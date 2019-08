A hőségben még mindig mértéktelenül fogy a palackos ásványvíz

Műanyagmentes július ide vagy oda, a nagy hőségben még mindig rengeteg ásványvíz és üdítő fogy, összegzi a nagy áruházak tapasztalatait a keddi Világgazdaság. Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója elmondta a lapnak, hogy ásványvízből háromszor annyi fogy kánikula idején, mint egy átlagos hőmérsékletű nyári napon. De sok jégkrémet, üdítőt és sört is vesznek az emberek hőség idején, előbbit kétszer, utóbbiakat másfélszer annyit vettek az emberek a kiemelten meleg napokon.

De az egész nyári időszakban 25-30 százalékkal több üdítő és ásványvíz fogy, mint az év többi részében, számol be a tapasztalatokról Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője. Hasonló arányokról beszélt a Világgazdaságnak az Auchan is. Egy különösen meleg nyári napon ötven százalékkal is meghaladhatja az ásványvizek forgalma az éves átlagot, mondta a lapnak Adorján Abigél, az áruház kommunikációs menedzsere. Sörből öt fok hőmérséklet-emelkedés 5-10 százalékos forgalombővülést hoz az Auchan tapasztalatai szerint.

A Tescónál is az éves ásványvízeladás jelentős részét, közel harmadát, a nyári szezon adja ki. Annak ellenére, hogy a magyar csapvíz tökéletesen megfelel az emberi fogyasztásra, még mindig népszerű a szénsavmentes ásványvíz, a teljes forgalom kétharmadát adja. De egyre nő az ízesített és a vitaminos ásványvizek népszerűsége is.