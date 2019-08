Ezek a leggyakoribb problémák a babaváró hitel igénylésénél

A babaváró hitelt igénylők jelentős része nem ütközik akadályokba a kölcsön igénylésekor, előfordulnak azonban olyan esetek, amikor nem várt problémákkal szembesülnek az ügyfelek, az Indexnek is számos levél és Facebook-hozzászólás érkezett, amelyben a felvétellel kapcsolatos nehézségekről számolnak be az olvasók. A Bank360 által az Indexnek készített összefoglaló alapján

a leggyakoribb akadály, hogy az igénylők nem felelnek meg a bankok által meghatározott jövedelmi feltételeknek,

ez pedig elutasítással, vagy olyan ajánlattal jár a bank részéről, ami az ügyfélnek nem megfelelő.

A babaváró támogatás ugyanis hitelnek minősül, az erről szóló rendelet pedig előírja a bankoknak, hogy hitelbírálatot végezzenek, amelynek része a jövedelemvizsgálat. Változó, hogy egy pénzintézet milyen jövedelmi elvárásokat támaszt az ügyfelekkel szemben. Vannak konzervatívabb és megengedőbb bankok, nem egységesek tehát a jövedelemvizsgálati feltételek.

Nem mindegy, hogy mekkora a törlesztő

A legtöbb banknál a háztartás összevont igazolt jövedelmét vizsgálják, de van olyan is, ahol külön-külön veszik figyelembe a házaspárok jövedelmét. A bank elsőként azt vizsgálja, hogy megvan-e az igényléshez szükséges minimum összeg (ezt ellenőrizhetik az igénylés előtt állók többek között a Bank360 babaváróhitel-kalkulátorával is). Ha megvan a minimum jövedelem, a bank belső szabályzata alapján megvizsgálják a jövedelem terhelhetőségét is.

A jogszabály szerint a jövedelem legfeljebb 50 százalékig terhelhető, ettől a bankok csak szigorúbb irányba térhetnek el.

Van olyan pénzintézet, ahol csak a jövedelem 30 százalékáig engedik a havi adósságokat, tehát például egy 200 000 forintos jövedelemnél havonta legfeljebb 60 000 Ft mehet el törlesztőrészletre.

A terhelhetőségbe azonban nemcsak a babaváró hitel törlesztőrészletével, hanem más meglévő kölcsön törlesztőjével is számolnak, sőt, van olyan pénzintézet, ahol megélhetési költségekkel is kalkulálnak.

Bankonként eltér a gyakorlat abban is, hogy milyen törlesztőrészletet vesznek figyelembe a terhelhetőség megállapításánál: a konzervatívabb bankok a kamattal terhelt törlesztővel, a megengedőbbek a kamatmentessel számolnak.

Nem mindegy, hogy milyen jövedelem

Sokak számára jelenthet akadályt, hogy

a kismamák esetében például nem minden bank számol a táppénzzel, de a gyes vagy a családi pótlék sem megfelelő a konzervatívabb bankoknál.

Tehát még az igénylés előtt érdemes megnézni a kalkulátor segítségével, hogy melyik banknál felelünk meg a minimális jövedelmi elvárásoknak. Emellett kérhetjük szakértő segítségét is, ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban. Amennyiben nem kapunk megfelelő ajánlatot a banktól, érdemes egy másiknál próbálkozni, ahol lazábbak lehetnek a feltételek. Ennek megítélésében szintén segíthet egy szakértő.

Nem mindegy, hogy milyen papírok

A jövedelmi kérdések mellett gyakori probléma a megfelelő dokumentumok beszerzése is. Érdemes ezért a kiszemelt bank weboldalán tájékozódni, hogy pontosan milyen papírokra van szükség. Korábban problémát jelentett például, hogy nem megfelelő TB-igazolást kaptak azok, akik az első hetekben adták be az igénylést. Mára ez megoldódott, minden igénylő a megfelelő dokumentumot kapja a járási hivataloktól és kormányablakoktól. Az

ügyfelek egy részének a folyamatos 3 éves TB-jogviszony igazolása jelent problémát, ugyanakkor ez sajnos olyan feltétel, amelyet mindenképpen teljesíteni kell.

Nem mindegy, hogy volt-e tartozás

Sokaknak okozhat csalódást, hogy - bár a rendelet lehetővé teszi - egyelőre a Bank360 tudomása szerint egyetlen bank sem hitelez passzív KHR-es ügyfeleknek. Érdemes minél hamarabb visszafizetni az elmaradt tartozásokat, hiszen a babaváró hitel 2022. december 31-ig igényelhető, a passzív KHR listán viszont a teljesítéssel lezárt mulasztásokkal is még a teljesítéstől számított 1 évig szerepelünk, sőt, veszteséggel vagy megegyezéssel lezárt mulasztás esetén ez az időszak 5 év.

Szintén gyakran felmerülő probléma, hogy az ügyintézés futamideje kifut a rendeletben megszabott 10 napból.

A bankok még mindig nagyon leterheltek a sok beérkező kérelem miatt, így gyakran lehet csúszás. Néhány pénzintézetnél például már csak szeptemberre adnak időpontot az igénylés elindítására.

Sokan úgy tudják, hogy a kezességvállalási díjat a törlesztés szüneteltetése alatt is fizetni kell. Ez azonban tévedés, a 0,5 százalékos díjat sem kell fizetni, amennyiben a gyermek születése után 3 évre szüneteltetjük a törlesztést.

Gyakran felmerülő probléma, hogy az ügyfél meglévő hitel kiváltásra szeretné használni a babaváró hitelt. Ha a bank saját hitelét akarjuk lecserélni a babaváróra, egyes pénzintézetek a meglévő és a babaváró hitel törlesztőjével is számolnak a jövedelem terhelhetőségének megállapításakor. Ilyen esetben tehát érdemes egy másik banknál felvenni a szabad felhasználású babaváró hitelt és azzal kiváltani a meglévő kölcsönt.