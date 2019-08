Eddig éltek Trump adócsökkentési tervei

Hétfőn a Washington Post kihozta, hogy a Fehér Ház jövedelemadó-csökkentést fontolgat, amit az elnök kedden azonnal meg is erősített. Bár csak annyival, hogy sokféle adócsökkentést fontolgat, köztük ezt is.

Szerdára azonban elillantak ezek a gondolatai, ugyanis bejelentette, hogy mégsem fontolgat épp adócsökkentést, írja az AP. "Nincs rá szükségünk. Erős a gazdaságunk" - indokolta.

Az amerikai közvéleményt mondjuk pont az USA gazdaságának potenciális lelassulása izgatja, aminek kapcsán Trump olyanokat is elmondott, hogy "ő a kiválasztott", és muszáj kereskedelmi háborút folytatnia Kínával, amiben egyébként épp nyerésre állnak.

Arról is beszélt, hogy számos ország, köztük (!) az Európai Unió is ki akarja rabolni az USA-t, de ez nem lett bővebben kifejtve, csak hozzábökte a "200 milliárd dollár" kifejezést.

A kínai kereskedelmi minisztérium már csütörtökön azt jelentette be, hogy ha az USA újabb vámokat fog bedobni a kereskedelmi háborúban az eszkalálni fogja a helyzetet, írja a Reuters. Azzal is fenyegetőztek, hogy ha az USA ezt a politikáját fogja folytatni, akkor Kína is vissza fog vágni. A jüan közben 11 éves mélypontjára esett a dollárhoz képest. A kínai leértékelési stratégiáról pedig itt olvashat egy alapos elemzést.