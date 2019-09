Nem mond igazat a főépítész a ferencvárosi privatizációról

Néhány hete jelent meg a cikkünk egy fajsúlyos ferencvárosi ügyről, ahol az önkormányzat legalább százmilliókat bukott azon, ahogy egy hatalmas ingatlant privatizált. Ezen belül az egyik fontos mozzanat az volt, hogy egy kicsivel azután, hogy eladták az óriási telket, úgy változtatták meg a helyi építési szabályzatot, hogy a szerencsés befektető dupla annyi szintet építhet, mint amennyit a pályázati kiíráskor lehetett volna.

Itt olvashat róla bővebben, de nem nehéz belátni, hogy lényegesen több pénzt ért volna az a telek, amire nyolc szintet lehet felhúzni, mint az, amire négyet. Az önkormányzatot hiába kérdeztük, egy hónapnyi huzavona után arra jutottak, hogy csak igazából csak október végén tudnak válaszolni. Jancsó Andrea helyi független képviselő mindenesetre azóta hűtlen kezelés miatt feljelentést tett azóta a Fővárosi Főügyészségen.

Érdekes fejlemény történt viszont, az ügy egyik kulcsfigurája, Szűcs Balázs kerületi főépítész elment a Radio9 műsorába, és ott már hajlandó volt válaszolni néhány kérdésre. Ő ott azzal érvelt, hogy mivel az utcát is kicsit kiszélesítik, nem is nyert a befektető az új építési szabályzaton, lényegében ugyanannyi eladható négyzetmétere maradt a befektetőnek.

Senki nem gondol arra, hogy két gyufásskatulyát lehet egymás mellé is tenni, meg egymás tetejére is. Tehát attól, mert épp változott az építési szabályzat, az építhető négyzetméterek aránya nem változott lényegesen.

Hozzátéve, hogy az „... az utcát szeretnénk kiszélesíteni,... ennek kárpótlására az elveszett négyzetmétereket, amik az utca szintjén épültek volna meg, azokat fel kell tenni az épület tetejére.„ (Itt tudja meghallgatni 38:14-től kezdődik a téma, Szűcs Balázs először „átverésnek” minősíti cikkünket, aztán jön az érvelése.)

Az a gond, hogy ez nem igaz

Szűcs érvelését szerencsére le lehet ellenőrizni. Mondjuk eleve furcsa lett volna, ha az említett Balázs Béla utcai telek felét érintené ez a kiszélesítés, újdonság lenne hirtelen egy autópálya vagy egy új tér a rövid utcaszakasz helyén. De nem is ez a helyzet.

Meg lehet nézni a győztes beruházó, a Cordia építési engedélyét a kérdéses területre. Ők 260 lakást építhetnek épp 17 901 négyzetméteren. Ez akárhogy is nézzük, több mint a kétszerese a korábbi építési szabályozás által megengedett 7 884 négyzetméternek (Itt tudja megnézni, 3. melléklet, 5. oldal 28-as tömbnél „Szint-terület/tervezett”, Balázs Béla utca 24-től 28B-ig.) Ez több mint a kétszerese a korábbi lehetőségeknek, épeszű ember nem gondolhatja azt komolyan, hogy „az építhető négyzetméterek aránya nem változott lényegesen.”

Ha megnézzük az önkormányzat korábbi, az értékesítés előtt megrendelt értékbecsléseit a telkekre, azok 8840 illetve 9400 négyzetméterrel számolnak. (Mondjuk ezekkel az értékbecslésekkel több probléma is akad, ezért most azt ne kérdezzék, hogy miképp térhet el a kettő, és hogy számolhattak többel a maximális megengedhető értéknél). Mindenesetre ezek is nagyjából a felével számolnak a most felhúzható épülethez képest, ami alapján biztosan nem igaz, amit a főépítész állított.

A hétköznapi csodát építik Első cikkünkben jeleztük, hogy az önkormányzat végül mégse akart válaszolni a kérdéseinkre. Szűcs Balázs viszont pár nappal később küldött egy levelet. Ebben sajnos ő sem válaszolt egy kérdésünkre se, de azt például megtudhattuk, hogy azért ígértek október végére válaszokat, "mert ez színtiszta szakmai, nem kampányidőszakba való politikai téma." Vagy hogy sok új ház épül Ferencvárosban, felkapott a környék, Szűcs pedig például ezért nagyon sikeresnek érzi magát, "hétköznapi csodát" hajtanak szerinte végre az önkormányzati csapattal.

A Cordia szerint ők nem szabtak feltételt

Még egy erős mondása volt ezen kívül Szűcs Balázsnak, azt állította, hogy a telkek privatizációjakor a győztes Cordia beleírta a pályázatába, hogy az ajánlati áruk csak akkor érvényes, ha az önkormányzat úgy megváltoztatja a szabályozást, hogy dupla olyan magas épületet engedélyez nekik.

„Vételi ajánlatába bele is írta, hogy ez az ár csak akkor érvényes”, ha az önkormányzat az új szabályozásában „ezt a magasabb épületet” fogja engedélyezni nekik - magyarázta még Szűcs.

Ez azért kellemetlen, mert ebben az esetben valószínűleg érvénytelen az ajánlatuk. Egy értékesítési pályázatnál elég fontos, hogy azonos játékszabályok mellett pályázzanak az érdeklődők. Így aki beleírná, hogy mondjuk „az én áram csak akkor érvényes, ha a kapok mellé még két telket vagy ha az önkormányzat ingyen ad majd nekem darukat”, annak a nevezőnek simán érvénytelenítik általában az ajánlatát. Mielőtt eladták a telkeket, az önkormányzat gazdasági bizottságának ülésén mondjuk szó sem esett bármi ilyesmi feltételről.

Megkérdeztük ezért ezekről a kerületi főépítészt és a győztes Cordiát is. Emellett közérdekű adatigényléssel elkértük a győztes pályázatát az önkormányzattól, hogy megtudjuk, hogy volt-e olyan feltétele a cégnek, hogy a dupla annyi szintet vagy annál is többet kell engedélyeznie számukra az önkormányzatnak.

A Cordia pénteken cáfolta a főépítészt, szerintük nem szerepelt ilyen feltétel a pályázatukban. Szűcs Balázs nem válaszolt arra, hogy hogy lehetett volna érvényes a Cordia pályázata ilyen feltétellel. Ahogy arra se, hogy mire alapozza, hogy "az építhető négyzetméterek aránya nem változott", hogy lehet nagyjából egyenlő a 18 ezer négyzetméter a nyolcezerrel?