Csődbe ment a Thomas Cook német leányvállalata is

A Thomas Cook brit utazási iroda hétfői csődje után szerdán a vállalat német leánycége is csődöt jelentett - írja a német sajtóra hivatkozva a 24.hu. A Thomas Cook Gmbh-hoz tartozik többek között a német Neckermann Reisen is, valamint a Öger Tours, azt Air Marin és Bucher Reisen is, amelyek szervezésében a csőd idején 140 ezer turista nyaral valahol a világban.

A legrégebbi brit utazási irodának számító Thomas Cook hétfőn jelentette be, hogy azonnali hatállyal beszünteti a működését és csődöt jelent. A társaság 150 ezer utast hagyott külföldön, akiknek hazaútját a brit brit polgári repülésügyi hivatal (CAA) koordinálja, ennek költsége várhatóan úgy 100 millió font lesz.

Ahogy azt korábban írtuk, a Thomas Cook régóta pénzügyi nehézségekkel küzdött, hatalmas munkatársi gárdája és saját repülőparkja is volt. Viszont a font sokat gyengült a brexit miatt, a britek pénze kevesebbet ért külföldön, ráadásul az idén még Nagy-Britanniában is meleg volt a nyár, nem feltétlenül kellett Spanyolországba mennie a briteknek egy kis napsütésért.

Az osztrák és német Neckermann cégek a brit anyavállalat bedőlésének hírére arról adtak ki közleményt még hétfőn, hogy egyelőre leállították az utazások értékesítését és nem tudja garantálni a lefoglalt utazások teljesítését.

A magyar Neckermann vezetője, Békefi Veronika a Thomas Cook csődjének hírére korábban azt nyilatkozta: "Egyelőre még nem biztos, hogy visszafordíthatatlan problémák elé néz anyavállalatunk. A magyarországi cég szerencsére egészséges vállalat. Nincsenek tartozásaink, minden általunk igénybe vett szolgáltatás ki van fizetve. Utasaink biztonságban vannak. A jövőre nézve is vannak terveink. Ha mégis a legrosszabb következne be, a Neckermann Magyarországot ez annyiban érintheti, hogy várhatóan értékesíteni fogják".