Folytatódhat Mészáros Lőrinc tehermentesítése

Pénteken tette közzé féléves gyorsjelentését az Appeninn Nyrt. Mint a 444. hu mai cikke írja a Mészáros Lőrinc és Tiborcz István nevével fémjelzett, ingatlan bérbeadással foglalkozó Appeninnek 39 ingatlanja van, köztük a legemblematikusabb a Club Aliga, az úgynevezett Spar-portfólió, de ismertebb fővárosi ingatlan még a Bég utcai irodaház, vagy az Üllői 48. (Takarék-székház), a Hattyúház, vagy a Kelenhegyi 43.

Tízmilliárdos érték

Az említett cikk az ingatlanportfólió összértékét több mint 50 milliárd forintra becsüli, ami jelentősen meghaladja a tőzsdei kapitalizációt (20 milliárd forint), de ez nem irreális, mert a hitelek, vagyis a kötelezettségállomány egyenlítheti ki a két érték közötti különbséget. vagyis, ha tényleg 50 milliárd forint az ingatlanok értéke, de van rajta 20-25 milliárd forint hitel, akkor már nem annyira alulértékelt a papír a tőzsdén.

Egyre több bevétel

A társaság az elmúlt egy évben 70 százalékkal növelte a bevételét, 2,7 millióról 4,6 millió euróra. Az Appeninn korábban a Mészáros Lőrinc körül felépült gigantikus tőzsdei birodalom része volt (Appeninn, Konzum, Opus, CIG, 4iG), de mint arról az Index is beszámolt, Mészáros Lőrincnek túl sok volt a korábban általa birtokolt és felügyelt 300 cég, mát ekkor arról lehetett hallani, hogy az Opusban a jövőben inkább Vida József, az Appeninnben Tiborcz István, míg a 4iG-ben jászai Gellért szava számít.

Az Appeninnben is váltás várható

Már e beszámoló szerint is a BDPST (Tiborcz István) a legnagyobb tulajdonos, 20 százalékos aránnyal, de Mészáros Lőrinc egyik fő érdekeltségei az Opus is 18,7 százalékos hányadot birtokol. 5 százalék feletti tulajdonos még a Konzum és az OTP ingatlanalapja is. Utóbbi már csak azért is érdekes, mert Bernáth Tamás bankár, aki az MFB éléről az Appeninn vezérigazgatói posztjába váltott, korábban az OTP-ben is vezető volt.

További érdekesség, hogy nemrégiben az Opus már be is jelentette, hogy csökkenteni kívánja az Appeninnben birtokolt 18,7 százalékos tulajdonhányadát, a piac azt várja, hogy Mészáros itt is háttérbe szorul, és meggyengülésével párhuzamosan Tiborcz István, vagy esetleg Jászai Gellért kap nagyobb szerepet az Appeninnben.

Meglepő módon ugyanis az Appeninn igazgatóságában Bernáth Tamás mellett továbbra is jászai Gellért és egyik legközelebbi munkatársa, Linczényi Aladin Ádám kap feladatokat.