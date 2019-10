Az USA zöld utat kapott a Kereskedelmi Világszervezettől (WTO), kivethet büntetővámokat az Európai Unióból érkező termékekre – jelentette be Robert Lighthizer, az Egyesült Államok kereskedelmi főképviselője szerdán. Az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma magyar idő szerint csütörtökön éjszaka teszi közzé a konkrét terméklistát, de bizonyos elemei kiszivárogtak korábban.

A CNBC információi szerint az Európából származó nagy méretű polgári repülőgépekre október 18-tól 10%-os, a mezőgazdasági és bizonyos ipari termékekre pedig 25%-os vámot vet ki.

A cél az, hogy a megemelt vámokkal érintett termékkor évi 7,5 milliárd dolláros amerikai importot érintsen az EU-ból.

Az MTI beszámolója szerint az USA kereskedelmi főképviselője szerdai sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a WTO döntésének kézhez vétele után az amerikai kormányzat "azonnali hatállyal" vezet be megemelt vámtarifákat európai gyártású repülőgépekre és helikopterekre, továbbá olyan fogyasztási cikkekre, mint például sajtok vagy borok. Közölte, hogy Washington mindaddig fenntartja a büntetővámokat, amíg az Európai Unió meg nem szünteti az Airbusnak nyújtott, a WTO szabályaival összeegyeztethetetlen támogatásokat.

A Kereskedelmi Világszervezet szerdán hozta nyilvánosságra a háromtagú választottbíróság döntését, amelyben kimondták, évi 7,5 milliárd dollárt kárt okoztak az Egyesült Államoknak az Airbus európai repülőgépgyártónak kölcsönök formájában nyújtott, tiltott uniós támogatások. Ez a döntés lehetővé teszi, hogy az amerikai kormányzat azonos, 7,5 milliárd dollár értékben büntetővámokat vessen ki európai árucikkekre.

Donald Trump amerikai elnök mindettől függetlenül fontolgatja 25 százalékos pótvám bevezetését európai gépjárművekre és autóalkatrészekre. Amerikai sajtóértesülések szerint az elnök döntése ez ügyben novemberre várható. Az Európai Unió novemberben hivatalba lépő új vezetői jelezték Washingtonnál, hogy szeretnék elkerülni a kereskedelmi háborút.

Trump levámolja a fél világot

Trump vámpolitikája eddig leginkább Kínát érintette, de az amerikai elnök Mexikót is büntetővámokkal csuklóztatta, nyáron 5 százalékos vámot jelentett be a teljes mexikói importra, amit minden hónapban újabb 5 százalékkal megemel, ha Mexikó nem fékezi meg az Egyesült Államokba irányuló illegális migrációt. Mexikó meg is ijedt, az országban 15 ezer rendőrt és katonát vezényeltek ki a határra .

Az elnök az egész világgal, de leginkább Kínával folytatott kereskedelmi háborút is újabb és újabb vámemelésekkel, vagy azok belengetésével, fenyeghetésekkel vívja.

A kínai vámokat mind a két gazdaság, sőt, az egész világgazdaság megszenvedi. Kína már amúgy is lassuló növekedésének várhatóan újabb pofon lesz a mostani vámemelés, de az USA-t is kényelmetlenül érinti a háborúzás, hiszen a Kína felé irányuló export 1,1 millió amerikai munkahelyet tart fenn. A USA-Kína Üzleti Tanács éves felméréséből kiderült, hogy a tagok felének okozott kiesést a konfliktus, és piacokat is veszítettek a külföldi versenytársakhoz képest. A kínai vámok eltörléséért már levélben is könyörögtek az elnöknek a legnagyobb sportcipőmárkák, mint az Adidas és a Nike.

Ez veszélyes!

A Kína és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi háború egy ideje már az egész világgazdaságot rettegésben tartja, többek között ezért gyengült történelmi mélypontra a forint árfolyama az euróval szemben.

A mexikói vámok a magyar gazdaságot is komolyabban érinthetik, a győri Audi-gyár például motorokat szállít Mexikóba, az ott összeszerelt autók jelentős része az amerikai piacra kerül. Trump, aki magát előszeretettel nevezi "a vámok emberének", egy uniós büntetővám-rendszerrel még komolyabb károkat okozhat a magyar gazdaságban, főleg, ha megvalósul a jelenleg fontolgatott 25 százalékos vám az autóipari cikkekre.