20 új, teljesen elektromos modellt jelentett be az Audi

Nagyszabású elektromobilitási fejlesztésbe kezd az Audi, a német autógyártó társaság ugyanis 20 tisztán elektromos meghajtású modellt vezet be 2025-ig, és több mint 10 milliárd eurót fordít a kapcsolódó fejlesztésekre – írja az MTI a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) cikke nyomán.

A FAZ egyenesen forradalomnak nevezte az Audi átalakítási stratégiáját, aminek célja, hogy 2025-re nagyjából minden második eladott autó elektromos, vagy részben elektromos meghajtású legyen. Ezért a következő években 30 olyan új modellt vagy modellváltoztatot vezetnek be, amiben lesz elektromotor, ezek között lesz a 20, már említett teljesen elektromos meghajtású típus.

Az első tisztán elektromos városi terepjáró, a tavaly bevezetett e-tron kupé változata 2020-ban kerülhet a piacra, és még az idén megjelenik a Q5, a Q7, az A6, az A7 és az A8 modell plug-in hibrid változata.

A 30 részben vagy teljesen elektromos modell mellett kifejlesztik valamennyi benzines és dízeles Audi úgynevezett mild hybrid (enyhe hibrid) változatát is. Az ilyen autókban a belsőégésű motor mellé egy kisebb teljesítményű elektromos hajtásrendszert is elhelyeznek, amely az akkumulátora révén összegyűjti a kocsi felhasználatlan mozgási energiáját, majd gyorsításkor leadja, csökkentve ezzel a belsőégésű motor szén-dioxid-kibocsátását.

2025-re a gyárak, 2050-ra a teljes gyártási folyamat karbonsemleges lehet

A győri gyárral is rendelkező cég 2023-ig 14 milliárd eurót (4690 milliárd forint) fordít az átalakításra. A modellek fejlesztése és a marketing mellett a munkatársak képzésére és az üzemekre is költenek. A gyártás területén az energiafelhasználásban is irányváltás következik, a társaság célja, hogy

2025-re valamennyi Audi-üzem karbonsemlegesen – szén-dioxid-kibocsátás nélkül – működjön, 2050-re pedig a teljes gyártási folyamat, beleértve a beszállítóktól érkező alkatrészeket

– írta a FAZ. Az Audi brüsszeli üzeme egyébként már most is karbonsemleges, ennek a tetején Belgium legnagyobb napelemparkját építették ki.