Eladja balatoni üdülőit a MÁV

Ahogy korábban a Magyar Posta és az MVM is úgy döntött, hogy eladja balatoni vállalati üdülőit, most a MÁV is megszabadulna jó elhelyezkedésű, de rossz állapotú üdülőitől – írja a Napi.hu. A portál a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő aukciós oldalán bukkant rá a hirdetésre, amely szerint a vasúttársaság a balatonlellei ingatlanját 250 millió forintért, a balatonkenesei üdülőjét pedig 150 millióért kínálja megvételre.

A lellei épület állítólag olyan rossz állapotban van, hogy teljesen lakhatatlan, leginkább lebontani érdemes, viszont 30 méterre van a Balaton partjától, így nagyon értékesnek számít. A kenesei ingatlan szintén bontásra vár, kb. 15 éve nem használta senki, és annyira jó helyen sincs, mint a lellei, hiszen a vasúti sínek és a 71-es út is elválasztja a parttól. A két épületre november 18-tól lehet licitálni.

Korábban a Magyar Postáról is kiderült, hogy debreceni és balatonalmádi üdülőjén kívül összesen húsz, nagyrészt szintén rossz állapotú ingatlantól válna meg. Próbáltunk ezzel kapcsolatban a nyáron kérdéseket feltenni a cégnek, választ viszont nem kaptunk.

Vannak viszont állami szervezetek, amelyek nem eladnának, hanem építenének a Balaton körül, az Országos Bírósági Hivatal például Balatonszemesen építkezik. Egy 1270 négyzetméteres hasznos alapterületű komplexum alapvetően oktatási célokat szolgál majd, egy másik épületben pedig enni és lakni tudnak majd a bírói hivatal dolgozói és vendégei. Az építkezés 2,9 milliárd forintba kerül.