Túl drága a magyar méz

Az európaiak szívesebben választják az unión kívülről jövő mézeket, idézi az MTI az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét. Bross Péter a köztévén beszélt arról, hogy egyébként eleve mézimportra is szorul az EU.

Pontosabban a világ méztermésének majdnem az egyharmada, mintegy 550 ezer tonna méz fogy évente az Európai Unióban (EU), ám az uniós méhészek ennek csak a felét tudják előállítani.

Nemrég beszélt ugyanő arról is, hogy Magyarországon belül egyáltalán nem ez a helyzet, még gyenge termés esetén is

Így az exportárak határozzák meg a belső felvásárlási árakat is. Míg korábban azt szokhatták meg a magyar méhészek, hogy bármikor el tudták adni a terméküket, most nincs kereslet a mézre, és a forintgyengülés hatásait sem érzik, sőt csökkennek az árak.

Most ehhez annyit tett hozzá Bross, hogy míg tíz évvel ezelőtt egy magyar méhész 2,4 eurót kapott egy kilónyi virágmézért, ez mostanra 1,7 euróra csökkent.

Behozatali költségekkel együtt is olcsóbb az ukrán is

A vegyes méz – amely a belföldi bolti forgalom 80 százalékát adja – termelők részére átadott, kompenzációs felárral kiegészített felvásárlási ára kilogrammonként 580-600 forint, ez 542-561 forint nettó árat jelent. A világpiacon is a vegyes méz adja a tömeget, ebben a szegmensben pedig most az ukrán méz a meghatározó. Idén Ukrajnában 60-80 ezer tonna termésről beszélnek, és kilónként 2-2,1 eurós áron szállítják le az árut a vevőknek. A magyar vegyes méz ezzel szemben – 580 forintos felvásárlási áron, és még gyengébb forintárfolyamon is – 60-70 forinttal drágábban juttatható el ugyanazokhoz a vevőkhöz. Pedig a magyar méz még számottevő uniós támogatást is kap.