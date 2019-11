Egy cég köti össze ifj. Orbán Győzőt, annak vejét és közbeszerzéseken győztes barátját

Bár Orbán Viktor gyerekkori barátja az ország leggyorsabban gazdagodó embere, a miniszterelnök testvérének barátja is elég jól szerepel az állami közbeszerzéseken, legalábbis Szentgyörgyi Gábor, ifj. Orbán Győző birkózó ismerőse pár év alatt meg tudta sokszorozni informatikai cégének bevételeit, nagyrészt közbeszerzéseken keresztül. A Direkt 36 pedig most arról ír, hogy egyre több ponton kapcsolódik a vállalkozó és Orbán Győző, a személyes és sportbaráti viszonyon kívül már a cégeik között is találni kapcsolatot. Sőt, Szentgyörgyi az ifjabbik Orbán vejének is üzlettársa.

Eddig azt lehetett tudni a Microsoft-botránnyal is elég jól járó IMG Solution Kft. nevű cég vezetőjéről, hogy Orbán Győzőhöz hasonlóan fiatalabb korában birkózott, és hogy mindketten a Niké Sportegyesület tagjai, amelyet külföldi utakon képviseltek is együtt. No meg hogy Szentgyörgyi az Orbán családdal szokott focimeccset nézni.

A Direkt 36 most talált még pár közös szálat. Az egyik ilyen egy Graneos Gépgyártó Kft. nevű cég, amely közvetve Szentgyörgyi tulajdonában van, és aminek egyik fióktelepe az ifj. Orbán Győző tulajdonában lévő Hahót Tőzeg Kft. telephelyén van bejegyezve, a Zala megyei Hahóton. Sőt, mint kiderült, a pár éve alapított, bevételt nem termelő Graneos „szívességi használat jogcímén” használja az Orbán-cég fióktelepét, vagyis ingyen adta oda neki Orbán Győző. Az is kiderült, hogy

ennek a cégnek Szentgyörgyi mellett közvetve Orbán Győző veje is a tulajdonosa.

A Graneos egyik tulajdonosa egy Energép Kft. nevű másik vállalkozás, amelyben Orbán birkózó barátja mellett egy 27 éves, Kovács Viktor László nevű férfi is kisebbségi tulajdonos. Ő is sportszerető, bár nem birkózó, hanem az FTC profi jégkorongozója volt, most pedig Orbán Győző lányának férje, az esküvőjén a miniszterelnök is ott volt. Kovács először alkalmazottként jelent meg a Szentgyörgyi cégcsoportjánál, annak egyik, irodaeszközök forgalmazásával foglalkozó cégénél, egy forrás szerint pedig nem nagyon értett az irodatechnikához, se az informatikához, eléggé tanítgatni kellett.

Szentgyörgyi IMG Solution nevű cége 2013-ban kötötte az első nagyobb állami keretmegállapodását, akkor 44 milliárdért terjeszthetett számítógéprendszereket és kapcsolódó szolgáltatásokat. 2013 és 2018 között még 13 keretmegállapodást kötött, 6,2 milliárd forint értékben kapott megrendeléseket, ezzel a 169 keretmegállapodást kötött vállalatból a nyolcadik legsikeresebbnek számít.