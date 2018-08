Orbán testvérének barátja jól járt a Microsoft körüli korrupciógyanús üggyel

Egy Orbán Viktor testvére, ifjabb Orbán Győző barátjának tulajdonában álló cég is nyert azon a 40 millió forintos közbeszerzésen, amelyet gyorsított eljárással írtak ki Microsoft-szoftverek beszerzésére, miután az amerikai cég korrupciógyanú miatt kirakta a korábbi magyarországi partnereit – írja a 24.hu.

A Microsoft körüli magyarországi korrupciós ügyről legutóbb múlt héten írtunk részletesebben, amikor a Wall Street Journal megtudta, hogy az Egyesült Államokban eljárás indult a Microsoft ellen. Az ügy lényege, hogy a cég magyarországi partnercégei annak ellenére adták teljes áron vagy túlárazva a microsoftos szoftvereket a magyar államnak, hogy maga a Microsoft nekik jelentős kedvezményt adott azokra, a különbözetet pedig valaki zsebre tehette. Amikor az anyacég tudomást szerzett a gyanús magyarországi – és a régió más országaiban is hasonlóan zajló – ügyletekről, belső vizsgálatot indított, majd az öt legnagyobb (úgynevezett LAR vagy LSP) partnere közül négy szerződését váratlanul felmondta. Négy magyarországi cégvezetőt is elküldtek, közülük később ketten is az egyenlet másik oldalán, állami pozícióban tűntek fel.

Mivel a szakítások után lényegében megszűnt a magyarországi kormányzati megrendeléseket teljesítő viszonteladói hálózat, az állami szerveknél akadoztak az informatikai beszerzések, ezért végül tavasszal gyorsított közbeszerzést írtak ki két részletben, 30 és 10 milliárd forintos értékben. A győztesek között volt többek között az egyetlen megmaradt korábbi Microsoft-partner, a T-Systems is, illetve a kisebbik, 10 milliárdos kategóriában szintén nyert az IMG Solution Kft., amelynek a tulajdonosa Szentgyörgyi Gábor, Orbán Győző barátja és birkózóegyesületi tagtársa, aki már Orbán Viktor mellett is feltűnt a felcsúti VIP-páholyban.

Az IMG Solutionről a Direkt36 nyomán mi is megírtuk januárban, hogy a cég nagy sikerszériában van az elmúlt években, 2012 és 2015 között megszázszorozta, mostanra 130-szorosára növelte a bevételeit, és a 6 milliárdos forgalomból származó 1 milliárdos nyereségből a tulajdonosok ki is vettek 650 milliót osztalékként.

A jó eredmények elérésében hozzájárult, hogy az IMG Solution az elmúlt időszakban igen foglalkoztatott az állami informatikai beszerzések terén. Szintén a Direkt36 írta meg januárban, hogy a cég úgy nyerte meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyik nagy értékű közbeszerzését, hogy ők adták a legdrágább ajánlatot.