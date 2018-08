Magyar korrupciós botrány miatt nyomoznak Amerikában a Microsoft ellen

Az amerikai igazságügy-minisztérium és a tőzsdefelügyelet eljárást indított a Microsoft ellen, korrupciógyanús ügyletek miatt, amiket a cég 2013–14 környékén ütött nyélbe Magyarországon – írja a Wall Street Journal. A mértékadó amerikai gazdasági lap forrásai azt állítják, a cég kenőpénzekkel vette rá a magyar államot, hogy az ő irodai szoftvereiket (Word és Excel) válasszák a rivális, ingyenes szövegszerkesztők és táblázatkezelők helyett. Miután a döntés megszületett, a közbeszerzéseken az állam úgy vette meg ezeket a szoftvereket, hogy a Microsoft először jelentős árengedménnyel eladta azokat közvetítőcégeknek, amelyek aztán teljes áron vagy akár túl is árazva adták tovább magyar állami szerveknek.

A lap értesülései szerint az egész ügy 2012-ben kezdődött egy találkozóval Orbán Viktor és a Microsoft egyik akkori igazgatója, Kevin Turner között. A WSJ szerint magyar miniszterelnök a megbeszélésre meghívott néhány magyar cégvezetőt is. Ezt követően, 2013–14-ben évi 30 millió dollárnyi (kb. 8 milliárd forint) közbeszerzés futott át ezeken a közvetítőcégeken. Ebből 30, de alkalmanként 50-60 százalékot is zsebre tehettek.

A Microsoft 2014-ben vette észre, hogy a magyar leányvállalatánál gyanús dolgok történnek, és belső vizsgálatot indított. (Ekkoriban buktak ki hasonló ügyek a cég cseh, olasz, orosz, kínai és pakisztáni kirendeltségeinél is.) Ennek eredménye lehetett, hogy a cég váratlanul felmondta a négy legnagyobb magyar kormányzati beszállító céggel kötött szerződését, és négy magas rangú vezetőt is kirúgtak a magyar Microsofttól. Többek között a Microsoft Magyarország akkori vezetője, Papp István is távozott – érdekesség, hogy ő állami beosztásba igazolt át a Nemzeti Befektetési Ügynökség üzletfejlesztési elnökhelyettesi posztjára. Hasonlóan járt a kormányzati kapcsolatokért felelős vezető, Sagyibó Viktor is, aki kirúgása után nem sokkal a Miniszterelnökségen kapott pozíciót, miniszteri biztos lett.

Papp a WSJ kérdésére most annyit mondott, hogy mindig is a Microsoft család megbecsült tagja volt. A magyar kormány nem reagált a lap megkeresésére, a Microsoft pedig annyit mondott, hogy együttműködik a hatóságokkal a vizsgálatok során. A Microsofttól korrupciógyanús ügyek miatt kidobott cégeknek azóta is jól fut a szekér, milliárdos állami megrendeléseket kapnak.

A Microsoft Magyarország kérdésünkre a következő kommentárt fűzte a hírhez:

"Mint azt a Wall Street Journalnek is elmondtuk, amint tudomásunkra jutottak 2014-ben a lehetséges szabálysértésekre vonatkozó állítások, haladéktalanul teljes körű vizsgálatba kezdtünk, hogy felelősségre vonjuk az érintetteket. Felmondtunk négy alkalmazottunknak, minden üzleti tevékenységet megszüntettünk négy partnerünkkel, és határozottan kiálltunk az igazunkért jogi követeléseikkel szemben. A tisztességes üzleti magatartás tekintetében nincs helye kompromisszumoknak.

2014 elején olyan átfogó megoldást alakítottunk ki, amely nyomon követi hogyan érvényesítik partnereink és viszonteladóink a kedvezményeket. Azóta új globális programot léptettünk életbe, biztosítva ezzel a kormányzati ügyfelek számára kínált kedvezmények átláthatóságát. A program értékesítő partnereink számára szerződéses kötelezettséggé teszi a kedvezmények vásárlókhoz áramoltatását, valamint hivatalosan is megerősítteti a vásárlóval, hogy tisztában van az érvényes kedvezményekkel. Ezen túlmenően, a partnereinkkel kötött szerződések a helyi és az amerikai törvényeknek egyaránt megfelelnek. Végül, 2017-ben kifejlesztettünk egy mesterséges intelligencián alapuló technológiát, amely hatékonyan szűri ki, hogy egy tranzakció bizonyos elemei - ideértve az említett kedvezményeket is - megfelelőségi kockázatot jelentenek-e."