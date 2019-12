Miként válhat elitegyetemmé a Corvinus?

Az immár alapítványi formában működő Budapesti Corvinus Egyetem tervezett átalakítása lassú folyamat lesz, olyan, mint amikor a tankerhajó megfordul. Nem is lehet kétséges, hogy az elitegyetemmé fejlesztés, az oktatóktól és a kutatóktól megkövetelt szint megemelése feszültségekkel is párosul. Anthony Radev elnökkel beszélgettünk, aki valaha szintén itt végzett, de most kívülről érkezett.