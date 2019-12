Idén hatodik alkalommal állította össze a magyarországi Forbes a milliárdoslistáját, amelynek élén továbbra is Mészáros Lőrinc áll (407,7 milliárd forintos vagyonnal), őt követi az OTP-vezér Csányi Sándor (368 milliárddal), és a harmadik helyen áll Gattyán György (244,9 milliárd forinttal).

Mészáros és Csányi vagyona már nemzetközi viszonylatban is számottevő, az amerikai Forbes márciusban megjelenő "A világ milliárdosai" című összeállításában mindkét milliárdos szerepelni fog.

Az első két helyezett jó évet zárt, Csányi Sándor 50 milliárd forinttal növelte idén a vagyonát, de Mészáros Lőrinc sem panaszkodhat, ő 26 milliárddal lett vagyonosabb egyetlen év alatt. Gattyán György vagyona viszont szinte semmit sem gyarapodott.

Szíjj László tavaly óta megduplázta a pénzét

A negyedik a listán Szíjj László, a Duna Aszfalt vezére, akinek az idei vagyonát 207,4 milliárd forintra becsülik, ami azt jelenti, hogy tavaly óta gyakorlatilag megduplázta a teljes vagyonát. Az ötödik helyen a Demján örökösök állnak 206 milliárd forinttal.

Van új név is a leggazdagabb tízben: idén már befért ide Jellinek Dániel, az ingatlanbizniszben utazó Indotek-csoport ügyvezető-igazgatója és többségi tulajdonosa.

Jellinek 107,5 milliárd forintos vagyonával jutott a top 10-be, ami így néz ki:

Mészáros Lőrinc Csányi Sándor Gattyán György Szíjj László Demján örökösök Veres Tibor Felcsuti Zsolt Széles Gábor Kasza Lajos Jellinek Dániel

Vajna Tímea a legfiatalabb milliárdos

Most először két nő is van a top 50-ben, illetve már egy 40 év alatti személy is ott van a legvagyonosabb között, méghozzá Andy Vajna özvegye és vagyonának örököse, Vajna Tímea.

A Forbes listáján a 40. helyen áll Vajna Tímea, a vagyonát 37 milliárd forintra becsülte a lap. A cégbíróságra leadott hivatalos dokumentumok szerint ennyit ér az AV Perfect Kft., amit Andy Vajna a halála előtt 2 hónappal hozott létre, és amit az özvegye örökölt. Vajna a lapnak azt mondta, ebbe a Las Vegas-kaszinók is beletartoznak. Rajta kívül a másik nő Schmidt Mária, aki a 49. helyen áll milliárdosok között.

Az 50 leggazdagabb magyar teljes listáját itt lehet végig lapozgatni.