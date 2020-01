Tömegközlekedéssel jutott ki Tokióból a szökött Nissan-vezér

Újabb szórakoztató részlet derült ki Carlos Ghosn, korrupcióval vádolt volt Nissan-vezér szökéséről. A Nippon Television Network információi szerint az üzletember – akire minden valószínűség szerint börtön várt volna Japánban – konkrétan egy sinkaszent (ez a japánok szupergyors vasútja) is igénybe vett a szökés során, vagyis

közösségi közlekedést használt.

A Channel News Asia cikke szerint Ghosn vonatozása december 29-én zajlott, a tokiói Sinagava állomáson szállt fel, és egészen Oszakáig utazott. Ott aztán fogott egy taxit, és a Kansai Repülőtér melletti szállodához hajtatott. A reptérről már kevésbé hétköznapi módon, egy magángéppel utazott tovább külföldre teljes titokban, a japán hatóságoknál semmiféle nyoma nincs annak, hogy elhagyta az országot. A Wall Street Journal korábban arról írt, egy nagy méretű hangszertartóba bújtatva tették fel a repülőre Ghosnt.

Ghosn, akinek francia, brazil és libanoni állampolgársága is van, kalandos szökését Libanonban fejezte be, ahová francia útlevéllel lépett be. Az eredeti francia útlevelét a japán hatóságok maguknál tartották ugyan, de Ghosnnak volt belőle egy második példánya is, amit csak a Japánon belüli utazáshoz használt egészen addig, amíg olajra nem lépett. A szökés végrehajthatóságában a gondos tervezés mellett a japán hatóságok bénázása is közrejátszott, erről vasárnap írtunk bővebben.

A híradások szerint Ghosn egyébként sajtótájékoztatót fog tartani Bejrútban ezen a héten, ahol további izgalmak derülhetnek ki.