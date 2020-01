Kamu az egész világsajtót bejáró hír a 4 napos finn munkahétről

A finnek lehetnek Európában az elsők, akiknél bevezetik a 4 napos munkahetet!

Sokan találkozhattak ezzel a hírrel, több magyar lap megírta. A cikkek szerint Finnország frissen megválasztott miniszterelnöke, a 34 éves Sanna Marin négynapos munkahetet és hatórás munkanapokat akar bevezetni. A reformnak köszönhetően az emberek több időt tölthetnének a családjukkal, mindezt úgy a munkakedv és a produktivitás is növekedne. Azaz kevesebbet munkából nagyobb jólét lesz. Elég jó alkunak hangzik.

Persze, mindannyian tudjuk, hogy a munka nemesít, de azért azt is tudjuk, hogy pont a nemesek nem dolgoztak sEmennyit, csak megörökölték a vagyonukat.

A világsajtót gyorsan be is járta a hír, több lapban nagyobb, alaposabb cikkben dolgozták fel, és bemutatták, hogy valójában nem is egy új gondolatról van szó.

Előkerült John Maynard Keynes, az egyik legnagyobb hatású közgazdász jóslata is, aki szerint a technológiai fejlődésnek köszönhetően 2030-ra már a 15 órás munkahetét lesz az általános, nagyon magas életszínvonal mellett. A technológiai fejlődés el is hozta a termelékenység brutális növekedését, ma egy óra alatt sokkal több értéket állít elő egy átlagos dolgozó, mint 100 évvel ezelőtt. Mégis, a 8 órás munkanap és az 5 napos munkahét megmaradt. Na, de most itt az új évtized, a finnek mutatják az irányt, jön a csökkentett munkaidő! – gondolták sokan.

Aztán kiderült: Finnországban egyáltalán nincs napirenden semmi ilyesmi.

Nem úgy, nem akkor

A News Now finn újság számolt be arról, hogy a teljes világsajtó egy álhírt közölt tényként. A finn kormányprogramban egyáltalán nem szerepel a munkaidő csökkentése, és a miniszterelnöknek sincs semmiféle javaslata se a 4 napos munkahétről, se a 6 órás munkanapról.

A sajtóértesülés egy hatalmas félreértésen alapult, és közvetve egy Kontrast nevű osztrák laptól indult el. Sanna Marin, még azelőtt, hogy megválasztották miniszterelnöknek 2019 augusztusában részt vett egy gazdaságpolitikáról szóló beszélgetésen, ahol a munkaidő csökkentése is felmerült témaként. Itt volt egy megjegyzése arról, hogy a hatórás munkanap vagy a négynapos munkahét sem elképzelhetetlen.

De nem a kormány tervei között említette a munkaidő csökkentését, hanem csak úgy, általánosságban. Nyilván ismerjük Magyarországon is ezt a műfajt, amikor a politikusok a konkrétumokat elhagyva agyalnak egy jó nagyot, előadják a víziójukat, megfejtik a világot. Nálunk leginkább Kásler Miklós vagy Kövér László az, aki igazán otthonosan mozog a műfajban, csak egy mikrofon kell nekik, meg tíz perc, és kiadnak magukból annyi mindent, hogy abból a Hihetetlen Magazint éveken át meg lehet tölteni. A finneknek nem a szabadkőműves összeesküvésről, meg a halál kultúrájáról elmélkedik a miniszterelnökük, inkább a munkaidő csökkentésén szokott gondolkodni, de hát ez van, nekik ez jutott. Nem is lett belőle komoly hír, Finnországban sem.

Decemberben aztán a Kontrast osztrák szerzője elolvasott egy beszámolót erről a panelbeszélgetésről, és az akkor már kormányfővé vált politikus munkaidő-csökkentésről szóló mondatát kiemelte belőle egy saját cikkben. De Patricia Huber, az osztrák újságíró nem hibázott, pontosan idézte Marint, és azt sem állította, hogy kormányfői minőségében beszélt volna:

Egy 4 napos munkahét és egy 6 napos munkanap. Miért n lehetne ez a következő lépés? Biztos, hogy a 8 órás munkanap az, ahonnan nem kell tovább lépni? Úgy gondolom, hogy az emberek megérdemlik, hogy több időt tölthessenek el a családjukkal, szeretteikkel, és több idejük jusson a hobbijukra, vagy mondjuk kultúrára. Lehetne ez a következő lépés, akár még azelőtt, hogy mi nyugdíjba mennénk.

A következő állomás a New Europe nevű brüsszeli újság volt, ahol az újságíró már azzal a címmel írta meg a hírt, hogy "A finn miniszterelnök 4 napos munkahetet javasol és 6 órás munkanapot". Ez már elég nagy csúsztatás, és a szakmai hiba végül a teljes világsajtót megfertőzte. Azóta egyébként már kijavították a címet, de későn.

a cikk átvételei során már úgy maradt, mintha kormányfőként a munkaidő csökkentésről beszélt volna marin. Végül a brit bulvárlapokban már egyenesen kormányzati programként tálalták a hírt.

A hír villámgyors terjedésének valószínűleg az is jót tett, hogy a finn miniszterelnök két olyan tulajdonsággal is bír, amivel más kormányfők ritkán:

fiatal,

nő.

A sajtó pedig általában szeret fiatal politikusnőkről írni. Na, nem azért, mert az újságírók összeesküdtek a társadalom nem fiatal és nem nő tagjai ellen, az ok ennél sokkal unalmasabb: az újságírók akkor elégedettek a munkájukkal, ha sokan elolvassák a cikkeiket, és ha sokan beszélgetnek ezekről. Ebben pedig nagyon sokat segít, ha egy hír meghökkentő, ha valami olyasmit mutat be, ami szembe megy a trendekkel, ha valami nem úgy történik a világban, ahogy szokott. És mivel a miniszterelnökök többsége középkorú férfi, egy fiatal női kormányfőnek meg sem kell szólalnia ahhoz, hogy érdekesebbnek tűnjön.

Bezzegskandinávia?

Az Urban Legends blog azt írja, hogy a francia CheckNews a finn kormányt is megkereste, amelytől megtudta: egyelőre nincs négynapos munkahét bevezetésére vonatkozó tervük. A munkanapok számának megvágása nem szerepel a finn kormány 2019 decemberében publikált hivatalos programjában sem – mint azt a kormány azóta egy tweetben is megerősítette.

De annak ellenére, hogy ez most álhír volt, a bezzegskandináviázás nem teljesen alaptalan. A skandináv országok közül Norvégiában, Dániában és Svédországban is heti 33-36 órát dolgoznak hetente átlagosan, de Írországban és Svájcban is csak 35 óra az átlag. Hollandia viszont a világon elsőként már elérte a harminc órás heti átlagot is. Minden harmadik holland munkavállaló tudja le négy nap alatt a 40 órát, vagy dolgozik részmunkaidőben. De ez nem csak skandináv jelenség, a fejlett, gazdag országok között a 30-35 munkaórás munkahét egyáltalán nem ritka. Franciaországban például 2001-ben vitték le 35 órásra a heti általános munkaidőt. Az intézkedés hatására rövid távon 300-350 ezer munkahely jött létre, és a termelékenység is növekedett. Erről itt írtunk alaposabban:

Nálunk az MTA kutatói indítottak el egy kutatást a munkaidő csökkentéséről. Antal Miklós humánökológus az Eötvös Loránd Tudományegyetemen alakított nemzetközi kutatócsoportot, ami Németországi munkaerőpiaci trendeket fog elemezni, miután az egyik legnagyobb német szakszervezet, az IG Metall kiküzdötte, hogy a tagjai heti 28 órára csökkenthessék a munkaidejüket. A kutatók ebben az esetben elsősorban arra kíváncsiak, hogy kik választják ezt a lehetőséget, illetve milyen hatása lesz mindennek. Erről épp kedden jelent meg egy interjú a kutatócsoport vezetőjével az MTA honlapján.