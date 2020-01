Kiderült végre, mi épül Orbánék hatvanpusztai birtokán

Hadházy Ákos független képviselő végre megtudta, hogy hivatalosan mi is épül az Orbán családhoz lévő hatvanpusztai majorságon. A képviselő korábban közérdekű adatigénylést nyújtott be a székesfehérvári járási kormányhivatalnak, hogy kiderítse, mi épül a korábban a Habsburgok által birtokolt, műemléki védettségű épületegyüttesnél, a hivatal viszont négy hónapig nem volt hajlandó válaszolni. Hadházy aztán személyesen is elment a hivatalba, hogy hátha úgy több sikerrel jár, de akkor sem árulták el, hogy mire van engedélye a hatvanpusztai építőknek.

Hétfőn viszont a képviselő megkapta a hivatalos választ, amelyet ki is tett a Facebook oldalára. Eszerint pedig

egy új gazdasági portaépület engedélyezésére indult eljárás a kormányhivatalnál.

Hadházy szerint viszont ez legalábbis gyanús: "külterületen nagyon behatárolt a kiadható építési engedélyek lehetősége. Ezért számos vidéki luxusépületnél a hatóságot megtévesztve nem lakóépületre, hanem valamilyen gazdasági épületre kérik meg az engedélyt – aztán senki nem ellenőrzi majd, hogy almaaszaló lesz-e ott vagy egy villa."

A képviselő azt írja, hogy a műemlékvédelmi és építésügyi hatóságtól még várja a válaszokat, de legalább már tudjuk, hogy "Orbánék nem bunkert építenek" kb. 1000 négyzetméteres területen.

A hatvanpusztai majorságot Orbán Győző ingatlanos cége 2011-ben vásárolta meg, de papíron a birtokot évek óta Mészáros Lőrinc használja állítólag 15,5 milliós éves díjért – nyáron kiderült, hogy Orbán Győző megszünteti a bérbe adó céget, hogy ez hogyan érinti a konstrukciót, nem tudni. A birtok akkor lett híres, amikor a miniszterelnök egy fotót posztolt Nárciszról, a majorságot őrző kuvaszról.