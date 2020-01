Hajdú-Bihar megyében is megjelent a madárinfluenza

A Hajdú-Bihar megyei Létavértes településen egy nagy létszámú, mintegy 115 000-es állományú kacsatartó telepen is azonosította a madárinfluenza vírusát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma – közölte a hivatal szerdán.

A Nébih hétfőn közölte, hogy egy Komárom-Esztergom megyei pulykafarmon azonosította a betegség H5N8 altípusát, ugyanezt azonosították a létavértesi telepen is. Ez a törzs a baromfikra veszélyes, emberre nem.

A hatóság a szükséges intézkedéseket megtette, így többek között már elkezdték a fertőzött állomány leölését, valamint kijelölték a gazdaság körül a 3 kilométer sugarú védőkörzetet és a 10 kilométer sugarú megfigyelési körzetet.

A betegséget a közlemény szerint valószínűleg a közeli tóra járó vadmadarak hozták. A baromfikat jelenleg is kötelező teljesen fedett, lehetőleg oldalról is zárt helyen etetni és itatni, az almot szintén úgy kell tárolni, hogy ahhoz a vadmadarak ne férjenek hozzá. Az előírások hamarosan kiegészülnek a kötelező zártan tartással, a fokozott kockázat miatt azonban már most érdemes az állományok zártan tartásáról is gondoskodniuk a gazdáknak.